La concejala de ZeC Arantza Gracia se presenta a un puesto en una bolsa de empleo municipal

La concejala de ZeC Arantza Gracia Moreno, actual responsable del área de Educación e Inclusión, se ha presentado al proceso selectivo convocado por el ayuntamiento para la constitución de la bolsa de empleo de técnico medio sociocultural, según ha publicado Central Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato ha señalado que será el concejal Alberto Cubero quien nombre al tribunal que se encargará de hacer la selección de personal. No obstante, Gracia ha señalado que no percibe conflicto de intereses, ya que su intención no es presentarse a las próximas elecciones municipales.