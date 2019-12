Concentración en Andorra dos años después del asesinato del triple crimen de Ígor el Ruso

La ciudad de Andorra está siendo escenario esta tarde de distintas actividades con motivo del segundo aniversario del triple asesinato de Ígor el Ruso, que el 14 de diciembre del 2017 mató a tiros al ganadero José Luis Iranzo y a dos agentes de la Guardia Civil.

Los convocantes, el sindicato agrario UAGA y los Amigos de Iranzo denuncian que, dos años después del suceso, todavía no se ha dado respuesta oficial a numerosas interrogantes. En particular preguntan por qué motivo no se adoptaron entonces las medidas de protección más elementales para proteger a la población, dado que días antes del crimen Ígor el Ruso había disparado contra dos personas desde una casa de campo en la que se había ocultado, cerca de la vecina localidad de Albalate del Arzobispo.

"La Administración no hizo todo que debió hacer en su día por evitar que ocurriera lo que ocurrió", ha manifestado hoy un representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que también participa como convocante.

La concentración se celebrará a las 19.00 horas en la plaza del Regallo y en estos momentos se está celebrando en el CEA Ítaca una mesa redonda sobre el tema Sombras dos años después del triple crimen.

De momento, el juicio por el triple asesinato sigue sin celebrarse, y su autor, Norbert Feher, fue trasladado días atrás desde la cárcel de Zuera a la de Teixeira, en La Coruña, por motivos de seguridad. Recientemente, la justicia italiana lo condenó a cadena perpetua por el asesinato en el país de dos personas en el 2017.