El Concurso de Tapas dona 4.000 euros de sus beneficios a Believe in Art

Este lunes ha tenido lugar en Calatayud la entrega del talón solidario de 4.000€ recaudado durante el Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia en la pasada edición por parte del presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles, y de Michel Arenas, presidente de la DO Calatayud, a Beatriz Lucea, co-fundadora y coordinadora de Believe in Art, asociación cultural sin ánimo de lucro comprometida con los niños hospitalizados para ayudarles a llevar el peso de su enfermedad a través de la creatividad y el arte.

Como cada año, el Concurso de Tapas firma un convenio de colaboración con distintas oenegés e instituciones solidarias en los que se compromete a donar un porcentaje de sus beneficios a causas solidarias. La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia que lo organiza destina 0,50 céntimos de cada bono de tres tapas con bebida por 9,50€, y, del monto total de lo recaudado, sale el talón solidario.

"Es un placer mantener esta iniciativa y que un evento gastronómico tan importante como el Concurso de Tapas de Zaragoza también pueda aportar su granito de arena a causas benéficas tan importantes como el apoyo a los niños en las estancias hospitalarias a través del arte. Ha sido un placer colaborar con Believe in Art y esperamos que con los 4.000 euros recaudados gracias a la aportación de todos los zaragozanos y zaragozanas que acudieron al concurso sirva para seguir fomentando la creatividad y el arte en los hospitales para ayudar a todos los pacientes que pasan por estos centros", ha asegurado el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, José María Marteles.

De este modo, Cafés y Bares demuestra que sus fines van mucho más allá del ocio, la gastronomía y la cultura del tapeo en general, se preocupa también por aquellas personas que no pueden disfrutarlos. En este caso, serán los pacientes más pequeños quienes al menos podrán disfrutar de la creación artística durante sus largos ingresos en hospitales, gracias a la gran labor de Believe in Art.

Directivos de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, junto a Bea Lucea y Michel Arenas, presidente de D.O. Calatayud. FOTO: Juan Luis Gaona

"El cheque nos viene fenomenal porque hay que comprar material y hay gastos que hay que cubrir y gracias a este tipo de iniciativas es como podemos seguir adelante", ha asegurado Beatriz Lucea, co-fundadora de Believe in Art. "Estamos realmente muy agradecidos porque al margen del dinero, esta iniciativa nos ha dado mucha visibilidad en un sector diferente al que nos movemos habitualmente. Pero, al final, la gastronomía también es cultura y un arte, por lo que está relacionado con lo que hacemos", ha explicado. La entrega del cheque en Calatayud supone también un nuevo camino para esta asociación, ya que "el curso que viene es probable que abordemos la planta de psiquiatría de Calatayud, así que estamos encantadas de poder venir y que sea la inauguración de próximos viajes a la ciudad para pintar".

Believe in Art se trata de una asociación sin ánimo de lucro volcada en fomentar la creatividad y el arte en los niños, algo esencial su desarrollo personal, que, sin embargo, se ve truncado cuando surgen problemas de salud. Para cubrir sus necesidades, médicos, enfermeras, fotógrafos, profesores, pintores, escritores, familias y pacientes colaboran de forma altruista para aprovechar ese poder sanador del arte.

La mejor manera de comenzar la Semana Mundial de la tapa

La entrega del cheque con el dinero recaudado en la pasada edición para Believe in Art este lunes es el punto de partida de una semana de celebraciones con motivo del día mundial de la tapa que es el 20 de junio y que la propia asociación ha convertido en una semana de acciones para disfrute de los amantes de la cocina en miniatura.

Para el martes está prevista (12.30h) la presentación ante los medios de la Ruta de la Semana Mundial de la tapa. Será en Casa Nogara (Bruno Solano 3), 12:30 horas / Peirón de la Manduca (Bruno Solano 4) 13:15 horas. Y el jueves, Día Mundial de la Tapa, se dará a conocer el cartel ganador que representará al XXV Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia que se celebra en noviembre. En este caso, el escenario será la sede principal de Bantierra (Coso 29).