Condenada por insultar a su vecina y echarle encima lejía

Eva María Buera y Joana son dos vecinas de la calle Boggiero, en el zaragozano barrio de San Pablo, que el pasado 28 agosto tuvieron un enfrentamiento que ha desembocado en el juzgado. La primera de ellas ha sido condenada por un delito de amenazas y otro leve de daños. Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha remitido la sentencia a los servicios sociales municipales para que tengan conocimiento de los hechos «dados los antecedentes existentes, de su reiterada conducta y de si pudiera desprenderse la necesidad de apoyo de dicha administración.

El magistrado relata en su sentencia que hubo un primer encontronazo entre las dos mujeres, logrando la víctima evitar la provocación abandonando el portal en el que ambas viven. Horas más tarde, cuando Joana estaba con su madre cuidando de sus hijos menores de edad que jugaban con otros niños, esta vio que Eva María Buera acudía hacia ella con decisión, mientras sujetaba tres garrafas de cinco litros con líquido en su interior.

La denunciante, asistida por la abogada Cristina Remón, se levantó del banco donde estaba para adelantarse a cualquier posible acción de la condenada y que pudiera afectar a su madre o a los niños. Le pidió que dejara las garrafa, si bien ella le dijo que no y se la echó por encima. Notó que era agua con lejía que no solo le afectó a ella, sino que le saltó a uno de sus hijos pequeños. Pero no solo le arrojó esa mezcla, sino que la encausada le espetó calificativos tales como «guarra, puta, maltratadora y tetas postizas», señala el magistrado, quien añade que la enjuiciada le dijo que tuviera cuidado y que mirara a sus espaldas cuando saliera de casa.

Por todo ello, esta mujer ha sido condenada al pago de una multa de 240 euros por el delito leve de daños, otros 100 euros en concepto de indemnización y 240 euros por un delito leve de amenazas. Durante 6 meses no podrán aproximarse a la vecina.