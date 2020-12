Condenado a 13 años de cárcel el clan de la marihuana de Villanueva de Gállego

«Tomar la fresca» fue la excusa que la matriarca de un clan dio a las labores de vigilancia que desempeñaba durante el trapicheo de marihuana que se efectuaba en el interior de su vivienda y que fue descubierto en el 2018 en Villanueva de Gállego. Un argumento que no se han creído los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que han condenado a María Pilar Jiménez a cuatro años y un mes de prisión.

Junto a ella se sentaron sus dos hijas y respectivos yernos que han corrido distinta suerte, si bien están lejos de la pena inicial de 6 años de cárcel que solicitaba la Fiscalía. El tribunal provincial considera que, a pesar de lo que dijeron los encausados, defendidos por la abogada Carmen Sánchez Herrero, todos ellos eran conocedores de la actividad ilícita que estaban desarrollando porque participaban en la misma. No obstante, el tribunal analiza con detalle su forma de operar y concluye que no se les puede considerar una organización criminal, aunque sí señalan que tres de ellos formaban un grupo delictivo. El por qué no lo son es explicado por los magistrados que destacan que no hay pruebas que determinen un reparto de tareas o papeles entre ellos y que aunque todos son una familia se dedicarían al tráfico por separado.

José María Martínez y su esposa Jessica Jiménez han sido castigados con tres años y medio de cárcel, después de que los agentes de la Guardia Civil del puesto de Casetas descubrieran en una vivienda de la calle Sagunto de la localidad zaragozana, que albergaba 32 plantas de cannabis de unos 50 centímetros, 34 gramos de anfetaminas y 2.245 euros en efectivo. En otra casa en la que estaban María Isabel Martínez y su marido Carlos Gómez, condenados a un año de cárcel, fueron intervenidas 80 plantas, 5.945 euros y diversas joyas y armas como pistolas simuladas, escopetas y dos katanas. Aunque a los primeros se les halló menos droga, el hecho de que se les encontrara anfetaminas les aumenta el castigo.

La actividad de los cinco provocó gran alarma en Villanueva porque aumentó el consumo de drogas entre los más jóvenes.