Condenado el psiquiátrico de Garrapinillos por una desaparición

Lorenzo Nieto lleva desaparecido desde el 11 de abril del 2017. Aquel día, este zaragozano se fugó del Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen de Garrapinillos, del que salió en bata, pijama y zapatillas. Ahora este centro de salud mental y el médico que le trataba, Jesús Larrubia, han sido condenados como responsables de dicha ausencia. Deberán abonar 17.000 euros anuales hasta el 2027 a la esposa y al hijo de este zaragozano.

De esta forma, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza ha dado la razón a María Peña Andrés, a la que la jueza considera como viuda de cara a establecer la indemnización. Sus abogadas, Mirta Manrique y Zaira Millán, sentaron en el banquillo al psiquiátrico y al médico por considerar que hubo «un defectuoso tratamiento por parte del encargado del diagnóstico y seguimiento del paciente por no prescribir las necesarias medidas de contención y al centro de salud mental porque no disponía de suficiente personal ni las necesarias medidas de seguridad para evitar lo que ocurrió».

DIAGNÓSTICO / Lorenzo Nieto ingresó un 31 de marzo del 2017 previa solicitud de ingreso firmado por su esposa. Un médico aconsejó «su urgente ingreso» tras diagnosticarle un «trastorno depresivo severo con intensa ideación de suicidio».

Desde el Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen de Garrapinillos insistieron durante el juicio el carácter voluntario del ingreso al no hallarse mermada la capacidad del paciente para decidir al respecto, si bien la magistrada apunta que el propio médico «observa que después de un permiso domiciliario regresa al centro con una conducta regresiva que le lleva a modificar el tratamiento farmacológico reforzando los ansiolítico y pasando de un régimen ubicacional a uno de bata». «Es una situación en la que la persona no puede salir, no ya del recinto, sino de la misma unidad en la que ha ingresado sin la autorización del médico, por lo que no parece que la capacidad del paciente sea equiparable a la de un ingreso voluntario».

La magistrada reprocha al doctor Larrubia pues entiende que «del tratamiento psiquiátrico en centro custodial se espera –por su condición de obligación de medios y no de resultados– no la curación del enfermo psiquiátrico, sino su estabilización y una legítima expectativa de seguridad del paciente». «Larrubia valora la necesidad de contención del hombre , pero que no lleva hasta las últimas consecuencias de tal necesidad el régimen de control», reitera.

Con respecto al Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, la sentencia resalta «la patente falta de medios personales y materiales, para evitar la fuga de pacientes encontrándose en una misma unidad abierta 45-46 personas sometidas tanto a ingreso voluntario como involuntario, controladas por solo dos auxiliares de enfermería, sin medidas de seguridad especiales ni cámaras de vigilancia que fuesen efectivamente controladas». «El guardia de seguridad que da alarma ignora si quien sale del recinto con bata, pijama y zapatillas es un paciente voluntario o involuntario», incide.

Añade, además, que «no puede servir» como argumento excluyente de la responsabilidad del centro la condición que tiene de centro abierto porque «no es una comunidad terapéutica». Este fallo puede ser recurrido.