Un conductor drogado es detenido a tiros tras 44 kilómetros de fuga

Persecución de película la que ayer por la mañana protagonizó un joven de 23 años en Teruel. Tuvo que ser reducido por una agente del Cuerpo Nacional de Policía, después de que recorriera a gran velocidad los 44 kilómetros que separan las localidades de Allepuz y Teruel. El conductor, identificado como I. G. P., dio positivo en drogas y negativo en alcohol.

La incidencia comenzó a las 08.50 horas cuando una patrulla de la Guardia Civil, que se encontraba haciendo un servicio de seguridad ciudadana a la altura del término municipal de Allepuz, observó un vehículo Lexus modelo CT200H de color negro en un camino próximo a la A-228. Entonces, según fuentes consultadas por este diario, fue cuando los miembros del instituto armado se acercaron al turismo para identificar a la persona que iba en su interior, el conductor arrancó el vehículo y procedió a darse a la fuga a gran velocidad. Inmediatamente se subieron al coche patrulla los guardias civiles y comenzaron una persecución. En la misma, además de alertar al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, activaron las señales acústicas y luminosas para que depusiera su actitud temeraria, pero hizo caso omiso.

En el dispositivo puesto en marcha para arrestar a este joven de 23 años, natural de Barcelona, se llegaron a activar miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Teruel, así como a una pareja del Núcleo de Reserva de Teruel y a otra del destacamento de Tráfico de Teruel.

INTERCEPTADO / Fue a las 09.20 horas cuando el vehículo fue interceptado por los agentes activados a 200 metros de que entrara en Teruel. Había recorrido 44 kilómetros por la A-226, no solo dándose a la fuga de la Guardia Civil, sino causando grave riesgo para la circulación del resto de los vehículos que transitaban por la vía.

No obstante, según estas mismas fuentes, la vía, limitada a un máximo de 90 kilómetros por hora llegó a cerrarse para evitar accidentes. Fue en ese punto de limitación en el que pudieron darle el alto.

I. G. P. fue consciente del dispositivo, llegando a realizar una maniobra brusca en dicho punto que hizo que su vehículo se saliera de la vía y continuando por la cuneta encementada hasta detenerse por no poder continuar más por la misma.

Lejos de darse por vencido, el conductor aceleró el turismo, intentando salir de esa zona y adentrarse dentro de la vía hacia la zona en la que se encontraban los agentes. Hubieran sido atropellados si no llega a ser porque una agente del Cuerpo Nacional de Policía realizó dos disparos intimidatorios hacia la parte traseras de las ruedas del vehículo.

A pesar de ello, este conductor no se amilanó e incluso seguía acelerando sobre la zona, aunque patinaba. Ante ello, los agentes intervinientes decidieron sacarlo del vehículo, llegando a forzar la puerta del mismo.

Ahí se produjo el arresto, si bien fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Obispo Polanco de Teruel, donde quedó ingresado en observación si bien no presentaba ningún cuadro clínico de gravedad ni lesiones. El equipo de Atestados le realizó la prueba de alcoholemia que dio un resultado negativo y el test de drogas que dio positivo. El turismo, que fue trasladado al depósito municipal de la Policía Local de Teruel, fue registrado en el lugar de los hechos, si bien los agentes no observaron nada destacable en la inspección ocular. No obstante, los investigadores realizarán en los próximos días un registro pormenorizado.

Al joven arrestado se le imputan varios delitos: uno contra la seguridad vial, otro de atentado y uno de resistencia grave a los agentes de seguridad.

ATENTADO a POLICÍAS / Cinco agentes resultaron heridos, mientras trataban de arrestar al conductor puesto que tuvieron que sacarlo del vehículo por la fuerza. Como consecuencia de ello, un guardia civil sufrió una lesión en la mano, tres policías nacionales presentaron heridas en brazos y hombros y un policía local lesiones en los hombros. Todos ellos fueron trasladados al hospital Obispo Polanco de la capital turolense para ser atendidos, además de prescribirles la baja laboral.

Este conductor de 23 años durmió en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de que pase a disposición del Juzgado de Instrucción de Teruel. Mientras, los investigadores tratarán de indagar por qué este joven decidió pisar el pedal del acelerador ante la presencia de la benemérita y protagonizar una persecución que podía haber provocado algún accidente.