Confirmada la condena de la estafa de la chatarra

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que, en abril del 2018, condenó a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa a dos empresarios de empresas de reciclaje y a tres clasificadores de material de Arcelor Mittal. Todos ellos fueron encontrados culpables de actuar de común acuerdo para lucrarse ilegalmente mediante la manipulación de la chatarra utilizada para la producción de hierro y acero.

Los materiales de que se servía Arcelor Mittal contenían sustancias estériles en un nivel superior al permitido, sin que de ello tuviera conocimiento la dirección de la empresa. Este proceder generó, hasta que fue descubierto, notables mermas en la producción, hasta el punto de que la compañía perdió alrededor de 800.000 euros en el año 2012, cuando se produjeron los hechos. La chatarra deficiente era facilitada por Reciclarte y por Reciclados y Demoliciones San Juan.

Los abogados de los acusados presentaron sendos recursos de casación por supuestos quebrantamientos de forma, infracción de ley y vulneración de preceptos constitucionales. Sin embargo, el Supremo ha desestimado todos estos argumentos jurídicos y ha condenado a los recurrentes al pago de las costas procesales.

Los hechos se empezaron a investigar, por parte de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, a raíz de una denuncia que interpuso Arcelor Mittal, que en la actualidad se denomina Megasider Zaragoza SAU. La empresa, dedicada a la fabricación de hierro y acero a partir de chatarra, recibió un anónimo en el que se le comunicaba que algunos proveedores de chatarra, puestos de acuerdo con tres de sus clasificadores, realizaban operaciones fraudulentas que suponían una merma en la calidad de la materia prima, llegando en ocasiones a incluir arena y serrín en los cargamentos.

El fraude consistía en que los clasificadores, a cambio de recompensas económicas que oscilaban entre los 2.000 y los 6.000 euros, declaraban una cantidad de materiales estériles muy inferior a la que en realidad estaba mezclada con la chatarra útil. El resultado era que Arcelor Mittal pagaba como material reciclable desechos sin valor alguno y que no podían transformarse en hierro o acero.

Celebrado el juicio en la Audiencia de Zaragoza en la primavera del 2018, se condenó a dos años a los empresarios Salvador Cebollada César (Reciclarte) y José María García Cañete (Reciclados y Demoliciones San Juan) y a los clasificadores de materiales Francisco Javier Beltrán Martín, José Luis Olivera Pérez y Juan Carlos Amaya. Además, una sexta persona, Félix Moreno Lapeña, encargada de los camiones de unas de las empresas, fue condenada como cómplice en el delito.

La misma sentencia de primera instancia, ahora ratificada por el Supremo, absolvió al responsable de otra empresa, a una secretaria y a varios gruistas y palistas al considerar los magistrados que no había pruebas que demostraran su participación en los tejemanejes fraudulentos y que tuvieran conocimiento de los mismos.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal descarta los motivos aducidos por la defensa para recurrir la sentencia. Así, considera que en ningún momento del proceso se infringió el derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, contra lo argumentado por los abogados de los seis acusados, señala que no se vulneró ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular en lo que se refiere a las circunstancias atenuantes y a las dilaciones indebidas. Además, los magistrados del Supremo mantienen que no se quebrantó la presunción de inocencia ni se denegaron las pruebas solicitadas por las partes en defensa de sus clientes.