El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que el proyecto de Pontoneros no corre peligro

El proyecto de remodelación del antiguo cuartel de Pontoneros de Zaragoza no corre peligro. Así lo han asegurado tanto la portavoz del equipo de Gobierno de PP-Cs, María Navarro, como el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, tras el requerimiento enviado por el Gobierno de Aragón al ayuntamiento solicitando más información sobre la propuesta de recalificación del equipo de Jorge Azcón para reconvertir el edificio público y catalogado en una residencia privada.

Según Serrano, el procedimiento de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó el equipo de Gobierno de PP-C en octubre del 2020 todavía no ha finalizado ya que lo que se sometió al pleno fue una «aprobación inicial», que salió adelante gracias a los votos de Vox, y que todavía tiene que salir a exposición pública. Es decir, que se trata de un acto «en trámite» que todavía no puede ser impugnado, según ha matizado Serrano, que ha explicado que este tipo de recalificación es «de menor entidad», por lo que no necesita el aval de la DGA.

Según el concejal, y aunque facilitará toda la documentación reclamada, la DGA "no tiene un cauce procesal para pedir más información» y, en el caso de que el Ejecutivo autonómico detectase alguna irregularidad, tendría que acudir a los tribunales y tras la aprobación definitiva en pleno, ha asegurado.

Por otro lado, el titular de Urbanismo se mostrado «sorprendido» por haber recibido el requerimiento a través de su correo electrónico en lugar de por el cauce oficial.