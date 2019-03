El Ayuntamiento de Zaragoza baraja que el rastro de los miércoles se monte los sábados

El mercado ambulante de los miércoles podría cambiar su día de montaje a los sábados. Esta es la última propuesta debatida en el grupo de trabajo organizado por el Consejo de Ciudad del Ayuntamiento de Zaragoza y que se creó para estudiar este tipo de venta con la intención de dignificarla y, sobre todo, para convertir al rastro en una lugar más atractivo para los ciudadanos y aumentar, así, las ventas. Esta medida surgió tras conocerse que el 72% de los visitantes del rastro defiende su actual ubicación, en el párking sur de la Expo, según el estudio de la Cámara de Comercio. En cambio, el 80% de los vendedores cree que La Romareda es el mejor emplazamiento.

Según el informe emitido desde la jefatura del Consejo de Ciudad, con fecha del 6 de marzo, se trata de una alternativa con la que se podría dar respuesta al principal problema de los vendedores: la escasez de ventas entre semana. Desde la jefatura consideran que lo que habría que hacer es cambiar el día de montaje y «no insistir en buscar una salida para el miércoles» al considerar que sería beneficioso hacerlo en «un día en el que la gente tenga tiempo», en lugar de reubicarlo en otro punto de la ciudad, como se planteó inicialmente.

HÁBITOS / En el informe, que resume las propuestas analizadas por los miembros del grupo de trabajo del Consejo de Ciudad, se afirma que «los días laborables son malos para el comercio en general», de ahí que se «centre» la venta durante los fines de semana, tanto en el pequeño comercio como en las grandes superficies.

Expone como argumento que el fin de semana existe la costumbre de coger el coche para ir de compras, por lo que el actual emplazamiento del mercado ambulante, con una explanada enorme para aparcar, debería explotar esta «ventaja».

El pero de esta propuesta es que los domingos también se monta el mercado ambulante, por lo que habría que valorar si sería beneficioso que durante dos días seguidos se instalasen los puntos venta en el mismo lugar.

Es por ello por lo que no se desecha la posibilidad de trasladar el rastro a otro punto de la ciudad (que podría ir de la mano con el cambio de día). En la última reunión también se acordó estudiar los pros y los contras de reubicarlo en la Romareda o en el Príncipe Felipe. En ambos casos ya se advierte en el informe de que no será fácil.

DOS ZONAS DE COMpRA / En el caso del entorno del estadio de fútbol, desde la jefatura informan que, tal y como «apuntan diversas entidades, ya no sería posible» porque la plaza Eduardo Ibarra, dado su fisionomía, no puede albergar los 453 puestos existentes. Tampoco sería viable hacerlo en la explanada del barrio de San José, pues se ha edificado en su totalidad. No obstante, en el documento se contempla la opción de «hacer un estudio de localización para buscar en esa margen derecha». En este sentido, se sugiere que a la hora de tomar la decisión se tengan en cuenta los hábitos de consumo comercial. Los zaragozanos dividen la ciudad en dos para ir de compras, en la margen izquierda y en la derecha. De hecho, los vecinos de Delicias son los que más acuden al mercado ambulante, no los de La Almozara o el Actur.

Así, siguiendo el modelo, se expone que, en caso de reubicarlo, lo mejor sería trasladarlo a la margen derecha.