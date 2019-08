El consistorio no autoriza el circo con animales y la empresa le demandará

Polémica zanjada. El Ayuntamiento de Zaragoza no autorizará la celebración del circo con animales, Zoorprendente, que iba a instalarse durante las fiestas del Pilar en el párking de Plaza Imperial. Y no lo hará porque la ordenanza municipal no permite espectáculos con ningún tipo de animal. La empresa ya anunció ayer que demandará al consistorio por un delito de «prevaricación» y solicitará al juzgado de lo contencioso-administrativo de Zaragoza que autorice la legalidad del circo.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, anunció ayer que no se darán los permisos necesarios para la instalación de la carpa y la celebración del circo. Aunque admitió que pude existir «colisión» de derechos entre la ordenanza y la normativa autonómica, señaló que es su «obligación» cumplir las propias normas del ayuntamiento.

Añadió que la forma elegida para solicitar la autorización por parte del Gran Festival Mundial del Circo no había sido correcta, ya que había pedido una declaración responsable.

La decisión del consistorio no tardó en ser respondida por la empresa. Su director general, Eduardo Belltall, comunicó que denunciará a Serrano y a la vicealcaldesa, Sara Fernández, por un presunto delito «de prevaricación» alegando que con la negativa municipal se incumple el artículo V de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que, a su juicio, avala «la legalidad de la versión del Circo con animales». También aludió al principio de unidad del mercado para justificar los motivos por los que llevaran al consistorio a los tribunales. Una decisión que no sorprendió porque en el momento en el que estalló la polémica ya advirtió de que lo haría.

Zoorprendente quería instalar su carpa del 28 de septiembre al 27 de octubre y, de hecho, ya había comenzado a vender entradas pese a no contar todavía con la autorización municipal para instalar su carpa, algo que según Serrano es un acto de «irresponsabilidad» sobre el que tendrá que responder la empresa.

El concejal de Cs no mostró preocupación por la posibilidad de que la empresa lleve el asunto a los tribunales, como va a suceder, ya que dijo que desde el ayuntamiento se está «cumpliendo escrupulosamente» con la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales que no permite su participación en ningún tipo de evento en la ciudad y que fue aprobada por unanimidad en la pasada legislatura. «Cada cual alegará los que considera», declaró.

Zoorprendente incluye en sus espectáculos tigres, cocodrilos, serpientes gigantes o caballos, además de otros shows con funambulistas, acróbatas, bailarinas y magos.

Desde Zaragoza en Común (ZeC) celebraron la decisión del ayuntamiento que, declararon, puede ser un precedente para otras empresas interesadas.