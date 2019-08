El consistorio valora autorizar un espectáculo con animales

Un circo con animales podría llegar a Zaragoza con su show el próximo 28 de septiembre, pese a que la ordenanza prohíbe los espectáculos con seres vivos. Los promotores de la carpa del espectáculo Zoorprendente, el Circo de los Animales han solicitado licencia a Urbanismo para instalarse durante un mes –coincidiendo con las fiestas del Pilar– en el párking del centro comercial de Plaza. Una petición que fue denunciada por Podemos y que motivó a Zaragoza en Común (ZeC) a amenazar al Gobierno municipal de PP-Cs con llevarle a los tribunales si autorizan que se lleve a cabo la exhibición tal y como se anuncia.

Por ahora no se ha firmado permiso alguno. Según explicaron desde el equipo de Gobierno se ha recibido la solicitud y se está estudiando porque, aunque la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia responsable y la venta de animales no permite la participación de animales en ningún tipo de evento, la normativa autonómica reduce esta prohibición a animales silvestres, según matizaron desde el Gobierno municipal. Y es en este punto en el que justifican sus dudas sobre si el ayuntamiento tiene potestad para negar la solicitud al considerar que existe una «colisión jurídica».

En ZeC y Podemos lo tienen claro, en Zaragoza no están permitidos los animales. El concejal de ZeC, Alberto Cubero, amenazó con ir a los tribunales si se «vulnera» la ordenanza municipal al considerar que «los espectáculos circenses de este tipo suponen un sufrimiento para los animales, y entendemos que con maltrato no hay diversión, por lo que no podemos dejar que nuestra ciudad acoja este circo». Para el concejal de Podemos, Fernando Rivarés, en caso de autorizarse «se estaría produciendo un grave quebranto de la ley y se estarían cometiendo varios delitos graves».

A la espera de la decisión municipal, el promotor de este espectáculo, valenciano Eduardo Beltall, ya ha puesto a la venta las entradas de su exhibición para la que utiliza 40 animales de 15 especies diferentes.