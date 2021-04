Las constructoras piden usar 355 millones de la UE para obra pública

Aprovechar el impulso de los fondos europeos para relanzar la financiación de la obra pública en Aragón gracias a la colaboración público-privada es el objetivo de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que ha presentado un informe al Gobierno de Aragón en el que detalla una decena de proyectos que podrían captar 355 millones de euros de los fondos europeos y generar una inversión de 2.652 millones en la comunidad autónoma. La rehabilitación de viviendas, la depuración de aguas, el transporte público y la movilidad urbana son algunos de los elementos en los que se debería invertir, según Seopan, aprovechando el empuje de la lluvia de millones que llegará en los próximos años desde Europa.

«Nuestro objetivo es contribuir a facilitar la toma de decisiones por parte del Gobierno de Aragón ante la llegada de unos fondos que pretenden anticipar el crecimiento económico tras la crisis provocada por el coronavirus», explica Julián Núñez, presidente de Seopan. Sin embargo, el plan Next Generation «no puede resolver todos los problemas tras una década en la que la inversión en obra pública ha bajado del 5% del PIB al 2%», asegura. Por eso, inciden en que las inversiones deben partir de la unión de fondos públicos y de la iniciativa privada.

En concreto, el informe de Seopan junto a Tecniveria (asociación que agrupa a las principales empresas consultoras de ingeniería), plantea diez áreas de inversión y reforma, denominadas macroproyectos tractores, en el ámbito de la vivienda, medioambiente (rehabilitación depuración de agua, prevención de inundaciones y tratamiento de residuos) transporte ferroviario de mercancías, transporte público, movilidad sostenible, refuerzo de las infraestructuras sanitarias y modernización y digitalización del sector de la construcción.

La realización de estas actuaciones en Aragón supondría, asegura el estudio, la generación de 5.038 millones de euros de actividad económica inducida, la creación de 36.798 puestos de trabajo, con un retorno fiscal a través de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales y ahorro de prestaciones públicas de 1.213 millones de euros. Asimismo, todas las actuaciones seleccionadas podrían ser ejecutadas antes del 1 de enero de 2027 y se alinean con las políticas tractoras y líneas de actuación marcadas por el Plan de Reformas, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el Plan España Puede. El Ejecutivo autonómico todavía no ha dado respuesta a esta propuesta.

Rehabilitación

Entre otras iniciativas, el informe plantea para el plan de rehabilitación de viviendas la captación de 176 millones de euros de los fondos europeos, que sumados a otros 264 millones de inversión privada generarían un impacto final de 440 en el territorio. O en movilidad sostenible, donde propone captar 70 millones de ayudas europeas y 1.334 millones de capital privado.

No obstante, Núñez recuerda que para observar el «impacto real» de la llegada de los fondos europeos en la economía española y aragonesa habrá que esperar al 2022. «Estamos en un año de transición, y el impacto real llegará en el 2022, pero no podemos confinarnos ni caer en el error de no dinamizar los proyectos necesarios que están en marcha a la espera de que lleguen los fondos», aseguró.

Las propuestas de Seopan llegan después del parón que supuso la pandemia en el 2020 en la inversión y licitación de la obra pública en Aragón. Mientras en el 2019 la comunidad recibió más de 728 millones de euros, en el 2020 la inversión se redujo casi a la mitad, con 449 millones de euros, con una media mensual de 37,4 millones de euros. Según los presupuestos para este año, las cifras se han recuperado en parte, creciendo hasta los 45 millones de euros mensuales.

Desde Seopan subrayan en Aragón, no obstante, la «paralización» de la inversión en infraestructuras públicas desde la comunidad autónoma y la Administración local, pues el 75% del total corresponde a las inversiones del Estado.

Aragón, la sexta comunidad con más pérdida de inversión

Aragón fue la sexta comunidad autónoma española con una mayor pérdida de inversión en obra pública en el año de la pandemia, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). En concreto, la inversión cayó un 52,9%, solo por detrás de comunidades como La Rioja (-91,2%), Murcia (con un 89,2% menos), Navarra (un 73,7% menos), Canarias (con una pérdida del 54,7%) y Cantabria (que perdió el 53,8%).

En cifras globales, de los 7.054 millones que se contrataron en España en el 2020, que representan casi 4.000 millones menos que en el 2019, el Estado aportó 2.622 millones, con un descenso del 53%, las comunidades autónomas 2.234 millones, un 22,3% menos, y las Administraciones locales, 2.198 millones, un 13,4% menos.

En el caso del Estado, solo Castilla-La Mancha y Asturias recibieron en el último año una cuantía superior, además de Melilla y Ceuta. Aragón perdió en el 2020 un 60% de lo licitado en el ejercicio anterior por el Estado, con un total de 98,4 millones.

A nivel autonómico, el informe constata que el Gobierno de Aragón no estuvo en el 2020 entre los que más contratos de obra pública licitó. Los gobiernos autonómicos que más contrataron fueron los de Andalucía, con 427,3 millones, Cataluña, 324,5 millones, y Madrid, con 262,3 millones, que subieron sus cifras respecto al 2019.