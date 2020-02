Entre controles y mascarillas

Inés Fandos es una joven zaragozana de 24 años que lleva viviendo en Tianjin, cerca de Pekín, desde noviembre del 2019, cuando se fue para comenzar a trabajar como profesora de inglés y español en una academia de idiomas. En tan solo tres meses la situación es muy diferente a cuando llegó llena de ilusión a China debido a que el coronavirus, que ya ha dejado más de 1.500 muertes en menos de un mes y que ya eleva a más de 66.000 el número total de casos detectados, está afectando en todos los ámbitos al país.

Inés cuenta la evolución del virus desde ahí, a miles de kilómetros de su casa, y explica que «el revuelo» comenzó poco antes de las vacaciones del año nuevo chino, que se celebra el 24 de enero. «Las noticias del coronavirus empezaron a llegar y la gente empezó a preocuparse cada vez más a pesar de que no parecía mucho más grave que un brote de gripe cualquiera», cuenta.

En un primer momento no fue algo que alarmó a los españoles que ahí residen debido a que «pocos hablan chino con fluidez» y las noticias que les llegaban, tanto a ella como a sus compañeros, «provenían de los medios extranjeros o del personal chino de la empresa».

Según explica, a medida que pasaban los días el porcentaje de personas chinas con mascarillas empezó a aumentar y los registros en los trabajos comenzaron a ser más exhaustivos. «Nos preguntaron a dónde íbamos a ir de vacaciones para el año nuevo chino, durante cuántos días y un número de teléfono de contacto en caso de emergencia. Además, durante el viaje recibí varios mensajes del personal chino del colegio donde trabajo preguntando si todo iba bien», contó Inés, que asegura que se dio cuenta de la gravedad del asunto cuando en el aeropuerto, a punto de poner rumbo a Hong Kong, «todo el mundo iba con mascarilla y nos tomaron la temperatura en los controles de seguridad».

Preocupación

Inés pasó las vacaciones en Hong Kong y a pesar de que «el 80% de la población» llevaba mascarilla, el viaje transcurrió con normalidad. «No cerraron ninguna atracción turística y no había controles», pero unos días antes de poner fin a sus días de vacaciones, un mensaje la alertó de que su vuelo había sido cancelado por el coronavirus. «Cuando quise cambiar el billete de avión vi que casi todas las aerolíneas habían cancelado sus vuelos y las pocas que operaban ya habían vendido todos los billetes».

A partir de ahí, la situación cambio bruscamente y las alertas sobre el coronavirus ya se habían extendido por todo el mundo. Finalmente, Inés consiguió un billete de tren para el día 29, «justo un día antes de que la estación cerrara hasta nueva orden» para evitar flujos de personas y contagios. A su llegada a la ciudad en la que reside tuvo que pasar 14 días de aislamiento. «Fue bastante estresante y ahí ya se empezaba a notar la tensión en la gente» porque en Pekín ya había habido casos de contagio y Tianjin comenzó a reforzar aún más la seguridad con tomas de temperatura en el metro.

Inés asegura que «esto no es vida» y confía en que la situación no dure mucho más debido a que actualmente todo está cerrado y, en lo poco que está abierto, hay que pasar un control de temperatura para acceder. «Las calles están desiertas, hasta para entrar a mi casa me hacen control y los funcionarios públicos del estado van pasando por las viviendas para hacer preguntas y medir la temperatura de todos los ciudadanos».

Actualmente, los profesores extranjeros como ella están dando las clases on line, una medida que, segun cuenta, han adoptado muchos colegios públicos chinos para continuar con la enseñanza debido a que ,si quieren salir de casa, tienen que mandar una foto de su temperatura e informar a dónde van a ir. «Esto se puede alargar un mes o dos más, pero en realidad nadie sabe nada», explica Inés, que es consciente de que todo el mundo está pendiente de China, sobre todo su familia, que en la distancia, desde Zaragoza, intenta mantener la calma.