La convocatoria de elecciones coge con el pie cambiado a los partidos

La convocatoria de elecciones ha cogido a todos los partidos aragoneses con el pie cambiado. Cinco meses después de las generales del 28-A y cuatro después del 26-M de las autonómicas y municipales, ahora se ven obligados a pensar en el 10-N con el escaso margen de mes y medio, con muchas de sus heridas de entonces cicatrizando y múltiples alianzas ya establecidas entre socios ahora abocados a una nueva contienda. Empezando por el propio Gobierno aragonés, conformado por un cuatripartito que se siente más cómodo mirándose a sí mismo que a sus jefes en Madrid, especialmente entre PSOE y Podemos, cuyas diferencias en la capital no han sido obstáculo para gobernar en Aragón y otras comunidades autónomas. Todos se afanan en defender ahora que son terrenos de juego distintos, pero son conscientes de que quizá en él se abran nuevas heridas antes de cerrar las que ya arrastran. Y también resaltan dos hándicaps importantes: el presupuesto, ya que contarán con «menos de la mitad del dinero» que en abril, y el escaso margen de una campaña exprés, de solo ocho días, con tiempo insuficiente para plantearse cambios de liderazgos en los cabezas de cartel. Y no será por ganas en algunas formaciones.

Una investidura fallida en estos momentos no es la mejor de las noticias para la gran mayoría de ayuntamientos aragoneses que se encuentran inmersos en la búsqueda de estabilidad. La guerra electoral no va con ellos, pero les afecta y mucho. Quizá no tanto por lo que puedan decir los aspirantes a La Moncloa, sino por el momento en que se produce la cita con las urnas. Noviembre es un mes de negociaciones, las más determinantes del año, las que decidirán el presupuesto del 2020 en los municipios y la comunidad autónoma. Unas cuentas en las que cualquiera se atreve a recortar cuando se pelea por un puñado de votos. Cualquier movimiento tendrá repercusión y, enfrascados en la campaña, la tendencia suele ser esconder la tijera y, como mínimo, temblar el pulso. Lo más probable es que todo derive en retrasar la presentación de las cuentas, tanto en la comunidad como en los principales ayuntamientos que necesiten de la aritmética de varios partidos.

campaña electoral / Con suerte, se podrá zanjar el debate de las ordenanzas fiscales, los impuestos y las tasas. Por ejemplo, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, convertido ahora en un puntal para la campaña de Pablo Casado en el PP abrió este verano la puerta a una subida del autobús, que difícilmente se anunciará antes del 10-N. De hecho, cualquiera se atreve a subir el IBI, el transporte, el agua o el impuesto de circulación de 700.000 zaragozanos. Pero los plazos legales están marcados y antes del 15 de octubre debería estar presentada la propuesta para el 2020, si no será complicado que se aprueben antes del 1 de enero. Así, a menos de un mes de los comicios, queda esperar a ver qué pesa más, su apuesta de Gobierno o la campaña electoral. Pero el suyo es solo un ejemplo de tantos otros.

Otra dificultad añadida puede ser el problema que genera un escaso margen de ocho días para hacer campaña en Zaragoza, Huesca y Teruel, sobre todo pensando en el formato tradicional de la comunicación política. Especialmente por los llamados actos centrales y los pocos espacios disponibles para albergar mitines de cada vez más partidos en liza. No hay posibilidad de esponjarlos. O se concentran o, directamente, no se darán. Y estos días todos los partidos ya estarán buscando opciones de espacios que ofrezcan un aforo suficiente para celebrarlos, a pesar de la tendencia de los últimos años en las que se ha preferido optar por recintos pequeños en los que evitar los huecos vacíos. La falta de interés en la política de partidos también se ha dejado notar en este tipo de citas, antaño pobladas de actos, presentadores y hasta recitales musicales.

También resaltan como complicación la complejidad que ofrece esta minicampaña para celebrar los debates televisados. ¿De los ocho días tres van a estar en la tele –y antes, preparándose– al tener que dividirlo por las tres circunscripciones? Igual es la primera campaña esta en la que no se da tal cara a cara entre seis o siete. No todos los partidos tienen claro que haya que celebrarlos... Habrá que ver cómo se resuelve esta incógnita, que siempre es más interesante para los partidos más pequeños por la difusión que ofrece a sus mensajes.

la casilla de salida // Uno de los partidos que más morbo suscita en este nuevo escenario electoral es el PP aragonés. Por el batacazo del pasado mes de abril y por las divisiones internas que genera uno de sus candidatos, el de Zaragoza, Eloy Suárez. Fuentes del partido consultadas por este diario aseguran que el presidente de la formación en la comunidad, Luis María Beamonte, pidió al líder nacional, Pablo Casado, en la reunión que mantuvieron esta semana que se repitan las listas con las que comparecieron el 28-A, al menos en los puestos de cabeza, con el propio Suárez, y con Mario Garcés por Huesca y con Manuel Blasco por Teruel. Pe-

ro que esta decisión «no está tomada ni hay un compromiso en Madrid por garantizarlo».

Lo determinará la dirección nacional y este caso, el de la circunscripción de Zaragoza, quizá sea el único territorio sin conquistar por el casadismo en Aragón. Suárez fue el diputado electo en abril y el varapalo que sufrió el PP dejó sin escaño a Pedro Navarro y a Rosa Plantagenet. Ahora este posible 10-N cogería a ambos siendo altos cargos en el Ayuntamiento de Zaragoza, esta última como directora gerente del Instituto Municipal de Fomento Empresarial de Zaragoza (Imefez), y el primero, reconocido casadista (son amigos personales), en la Alcaldía, muy cerca de Jorge Azcón, uno de los símbolos reconocibles en España que el líder estatal piensa exprimir en la campaña.

¿Habrá cambios en las listas? Nadie se atreve a garantizar absolutamente nada. Suárez cuenta con la confianza de Beamonte, uno de sus principales apoyos en la comunidad autónoma –y cada vez más escasos, afirman–, y la próxima semana Casado visita Aragón para el Día del Afiliado. Máxima expectación, aunque muchos se decantan por la continuidad, por la crisis interna que puede abrirse en plena campaña y el escaso margen temporal para proyectar un número uno distinto al de abril.

Todo lo contrario sucede en Huesca. Mario Garcés es incuestionable en la circunscripción oscense, incluso a pesar de las aspiraciones que en su día tenía la exalcaldesa Ana Alós de tener plaza en Madrid. Los comicios de mayo le hicieron mucho daño, ganó pero se quedó sin el bastón de mando por una misteriosa papeleta en blanco que le dio la Alcaldía al socialista Luis Felipe (y que ella siempre atribuyó a Ciudadanos, que acabó enfrentado al PP) y ahora lidera la oposición sin capacidad de negociar con la formación naranja un vuelco. Nadie espera cambios en Huesca y Alós seguirá en el consistorio. Mientras, Manuel Blasco liderará la circunscripción de Teruel sin ninguna duda. Ni hay rival ni nadie cuestiona su número uno.

sin figuras nacionales / En el PSOE no se prevén grandes sorpresas en las listas respecto a las de las pasadas elecciones del 28-A, a falta de lo que deparen las ejecutivas provinciales que se tendrán que convocar, y que podrían comenzar la próxima semana. Fuentes del partido indicaron que, dada la brevedad de la campaña, probablemente no habrá grandes actos de figuras nacionales, en favor de actos más pequeños que se concentrarán principalmente en Huesca y Teruel, donde los resultados no andaron muy lejos de ampliar los escaños socialistas. Aunque sin descuidar Zaragoza, ya que el tercer diputado tampoco anduvo muy lejos de ir para Ciudadanos.

Tampoco Podemos-Equo prevé una revolución en las listas, que desde luego en el caso de Zaragoza seguirán lideradas por Pablo Echenique. Al igual que los socialistas, no hay previsión de grandes actos (tampoco es que hubiera demasiados en la pasada, cuando el propio Echenique apenas se dejó ver). A diferencia de otros territorios, la única confluencia posible sería con Alto Aragón en Común, y parece bastante desactivada. Por el momento, los responsables de la formación ecologista que concurre junto a la marca morada esperan iniciar una nueva ronda de asambleas en las que renovar su posición actual. No se esperan grandes cambios, pues los plazos están muy ajustados, una circunstancia que afecta a todos por igual.

aragonesistas / Otra de las cuestiones que se tienen que despejar en las próximas semanas tiene que ver con la posición que tomarán los partidos aragonesistas. Se da por hecho que CHA tratará de presentarse en solitario, tras haber dejado pasar el tren de las urnas en la cita anterior por sus alianzas autonómicas. El propio presidente del partido, José Luis Soro, manifestó esta posibilidad en las redes sociales. «En noviembre quiero votar @chunta. No volveré a desperdiciar mi voto», escribió. Fuentes internas del partido consultadas por este diario confirman que la petición ha calado, pero no dan nada por cerrado. Un aspecto que podría modificar el tablero de juego estaría en las alianzas, ya que podrían sumar un frente común tanto con partidos posicionados claramente a la izquierda como con otras siglas que representan el aragonesismo. El pacto para alcanzar el Gobierno de Aragón (y la suma CHA-PAR) se ha convertido en un extraño precedente que podría replicarse en función de las necesidades electorales. Mañana los dirigentes de CHA se verán las caras en un Consello Nazional y se comenzarán a despejar las dudas.

Por su parte, el PAR afronta estas elecciones con su nueva posición de relevancia en la actualidad aragonesa recién estrenada. Su presidente Arturo Aliaga solo ha confirmado que serán los órganos internos los que deberán tomar la decisión, tras iniciar un proceso de debate y de análisis en los próximos días. En la última campaña se produjeron abiertas discrepancias sobre la decisión tomada. Por otro lado, y sin tener en cuenta lo concreto, el actual consejero de Industria ha reclamado «un ejercicio de negociación» como el que se ha producido en Aragón para conformar gobierno por encima de los egoísmos partidistas, una fórmula en la que cada vez se sienten más cómodos.

La alianza de las derechas que se explorará en Madrid con la marca Suma no tiene visos de repetirse en la comunidad. Fuentes consultadas por este diario ven dificultosa una alianza entre el PP y Ciudadanos en estos términos. En todo caso, la formación naranja aún no ha puesto en marcha su maquinaria electoral. En los pasados comicios fue uno de los partidos que más creció gracias a la estrategia de implantación territorial diseñada por su secretario de organización, Ramiro Domínguez.

En cuanto a Vox, fuentes de la formación indicaron que hasta que no haya convocatoria formal no moverán ficha, pero a priori tampoco esperan que haya ningún cambio en las listas respecto a las pasadas elecciones. El centralismo del partido hasta el momento no ha dejado excesiva autonomía a sus organizaciones autonómicas.

Y por último, la probable irrupción de Teruel Existe aporta un factor inédito que hasta ahora no figuraba en ningún radar.