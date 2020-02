El coronavirus no alarma a los viajeros del vuelo Zaragoza-Milán

A pesar de la alarma social que el coronavirus ha generado en la sociedad desde su comienzo en China, en la ciudad de Wuhan, hasta su avance en Italia, los vuelos directos que unen la capital aragonesa con este epicentro europeo del virus, más concretamente con Milán, no han sufrido grandes cambios. Según informan desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, estos «van llenos, no hay ni una plaza ni para ir ni para volver. Hay personas que vuelven pero también muchas otra siguen yendo».

Por el contrario, desde la asociación aseguran que sí que se están detectando cancelaciones en los viajes de empresa hacia la zona de Asia. «Las empresas que por negocios viajaban a varias zonas asiáticas sí que se están frenando a ir con el coronavirus pero por vacaciones, no hay cancelaciones», explican.

Además, confirmaron que tenían viajes a zonas como Bali o Vietnam y las personas que los iban a realizar, «simplemente preguntan y piden mucha información sobre futuras cancelaciones en el hipotético caso de que las autoridades del país competente dijeran que no se puede entrar», pero explican que todo sigue el transcurso normal y los vuelos siguen adelante.

Esta situación está sirviendo para que la gente se interese más por cosas que antes dejaban pasar de largo. «Ahora mismo vienen a saber qué cobertura tiene su seguro, si les incluye un avión medicalizado, a raíz de la situación vivida por las dos aragonesas en Vietnam –sufrieron un accidente y tuvieron que pedir ayuda para ser operada una de ellas–, o cómo está la sanidad en el país de destino». «La gente está alarmada pero saben que esto se puede acabar en un mes», añaden.

En este caso, ellos conocen los casos de todas aquellas personas que deciden realizar un viaje a través de una agencia, contando con el apoyo y la información que los trabajadores les dan. «Les obligamos, entre comillas, a coger y a conocer el seguro que pueden tener», algo que no ocurre cuando una persona elige un viaje de manera individual y sin la ayuda de ningún profesional. Por esto, la alarma que se está viviendo «está sirviendo para reivindicar la labor de las agencias de viajes» y las garantías que ofrecen sus profesionales ante este tipo de situaciones.

Por el momento, los aragoneses residentes en Italia empiezan a plantearse el si quedarse ahí o, por el contrario, volver a España para buscar una estabilidad que actualmente no se está viviendo en determinadas zonas italianas que ya han visto como las universidades han cerrado, las clases han sido canceladas y muchos de los centros o actos que suelen concentrar una gran cantidad de personas, han anulado todo lo previsto para las próximas semanas.

Universidad

Italia cuenta con un gran número de universitarios de Erasmus de la Universidad de Zaragoza, que no ha dudado en ponerse en contacto con todos ellos, sin excepción alguna dependiendo de la zona en la que se encuentren. A todos aquellos que residen en la zona norte de Italia les han transmitido calma debido a que, segun han informado las autoridades sanitarias, se trata de un virus que está afectando muy levemente a la población joven sana, por lo que no forman parte «del grupo de riesgo». Con todos los estudiantes que se encuentran más alejados de la zona cero del coronavirus, el campus se ha puesto en contacto para explicarles la situación que hay y avisarles de que, de momento, no tienen de qué preocuparse.

Además, los extranjeros han recibido una ordenanza por parte de las instituciones competentes, respecto a las medidas que se adoptarán en zonas donde en algún momento haya un positivo de un caso de coronavirus.