Las Cortes aprueban el 37% de las proposiciones de la legislatura

Las Cortes de Aragón han aprobado el 37% de las proposiciones no de ley (PNL) presentadas por los distintos grupos parlamentarios desde que comenzó la legislatura, en junio del 2019. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha sido el que ha registrado un mayor número de proposiciones (242), seguido por Ciudadanos (194), Vox (54) e Izquierda Unida (40). Como suele ocurrir, los grupos políticos que sustentan al Gobierno autonómico, PSOE, Podemos, PAR y CHA tienen una menor actividad parlamentaria, y la mayoría de sus propuestas se han presentado de manera conjunta, ya que se presupone que su acción legislativa se impulsa desde el Gobierno.

Según los datos facilitados por el Parlamento aragonés a EL PERIÓDICO, a falta del cierre definitivo del ejercicio que se producirá en dos semanas, las Cortes de Aragón han registrado desde que echó a andar la legislatura un total de 532 Proposiciones No de Ley (PNL), de las que 115 se encuentran en tramitación (es decir, no han sido debatidas ni votadas), 70 han sido retiradas por los respectivos grupos, 33 han caducado (no se han actualizado al pasar de un periodo de sesiones al siguiente) y 114 han sido rechazadas.

Un total de 200 han salido adelante con el apoyo mayoritario del Parlamento, es decir, el 37% del total. En las dos próximas semanas los grupos parlamentarios pueden seguir presentando PNL, mociones o preguntas parlamentarias, por lo que el balance definitivo se efectuará a final de año.

REFLEJO DE MAYORÍAS / La letra pequeña del curso que han seguido las PNL en el Parlamento es un reflejo de las mayorías que hay en la Cámara, puesto que Izquierda Unida, --el único grupo de izquierdas del hemiciclo que no forma parte del Gobierno de Lambán--, ha logrado la aprobación del 78% de sus propuestas, una elevada tasa si se compara con el 11% de las proposiciones aprobadas a Vox, o al 33% de las del PP. Y también refleja la buena relación que mantiene Ciudadanos con el equipo de Gobierno, al conseguir aprobar el 43% de sus iniciativas. Por el contrario, el 24% de las enmiendas presentadas por los populares han sido rechazadas, y el 53% las de Vox. Solo el 12% de las proposiciones registradas por la formación de Daniel Pérez Calvo han sido rechazadas. De nuevo, un reflejo del reparto de fuerzas y alianzas que tiene el Ejecutivo cuatripartito.

Si se observa la actividad de cada grupo parlamentario, parece lógico que el partido con una mayor presencia desde la oposición, el PP (con 16 diputados), sea el que registra un mayor número de PNL. En total, en lo que va de legislatura han sido 242, de las que 43 se registraron en la segunda mitad del 2019, y 199, en este 2020. Del total, han logrado la aprobación de 88 iniciativas, 60 han sido rechazadas y otras 53 se encuentran en tramitación. Además, 29 han caducado y otras 20 fueron retiradas por el propio grupo.

En Ciudadanos, con doce diputados, han registrado 194 PNL en el mismo periodo de tiempo, 23 en el 2019 y 171 en el ejercicio en curso. Han contado con el visto bueno de las Cortes en 85 de ellas, mientras 24 han sido rechazadas y 34 retiradas. Otras 49 se encuentran en tramitación, y solo dos han caducado.

Los tres diputados de Vox han presentado en este tiempo un total de 54 PNL, de las que 3 fueron el pasado año y 51, en el 2020. Tan solo seis han sido aprobadas, 29 rechazadas y hay otras 7 en tramitación. Además, el grupo ha retirado 12 de sus proposiciones.

UN DIPUTADO, 40 PNL/ Cerrando el capítulo de grupos de la oposición, merece una mención que Izquierda Unida, con su único diputado, Álvaro Sanz, ha presentado 40 Proposiciones No de Ley. Una tasa que si se replicara en otros partidos con mayor representación, el PP debería haber presentado 640 (multiplicando esas 40 PNL por el total de 16 parlamentarios), Ciudadanos, 480, o Vox, 120. Más del doble, en cada uno de estos ejemplos. Además, el grupo parlamentario ha logrado el apoyo mayoritario de la Cámara en 33 PNL, mientras que solo se le ha rechazad una. Tiene dos más en tramitación, una caducada y tres fueron retiradas.

Es la primera vez que en Aragón se da la fórmula de Gobierno del cuatripartito, lo que también tiene su reflejo en el Parlamento aragonés. PSOE,_Podemos, PAR y CHA han presentado desde que comenzó la legislatura la mayor parte de proposiciones de forma conjunta. De hecho, en este 2020 los cuatro socios han registrado 10 PNL en común y el cómputo global, sin tener en cuenta estas iniciativas, apenas varía en apenas una o dos propuestas. Según los datos del Parlamento aragonés, Podemos es el partido en el Gobierno más activo en el Parlamento, con doce PNL, pero solo dos propias (y las otras diez, en común). El PSOE y el PAR presentaron, además de la decena de PNL del cuatripartito, una más cada uno, mientras que Chunta Aragonesista no ha registrado ninguna proposición de manera individual. En este caso, el peso de los distintos partidos del Gobierno en las Cortes --24 diputados socialistas; cinco de Podemos; tres de CHA y otros tres del PAR-- no se refleja en su actividad parlamentaria.

Otro ámbito de debate parlamentario son las mociones presentadas por los grupos parlamentarios, y que en este primer año y medio de legislatura se salda con un total de 52 presentadas, de las que 10 se registraron en el segundo semestre del 2019 y 42, en este 2020, según los datos de la Cámara. También es el Partido Popular el que ha presentado en términos absolutos el mayor número de mociones, con un total de 32 (siete en el 2019 y 25 en el 2020); seguido por Ciudadanos, con 14 mociones (2 en el 2019 y 12 este año). Izquierda Unida ha presentado un total de 4 mociones (una el año pasado y tres en este ejercicio) y, por último, el grupo parlamentario de Vox ha presentado un total de dos mociones, ambas defendidas en este 2020.

Como suele ser habitual, ningún grupo de los que forman el Gobierno ha presentado ninguna moción en este primer balance de legislatura.

partido a partido