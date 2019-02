Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a limitar más las apuestas

Las Cortes de Aragón aprobaron ayer una moción para instar a la DGA a limitar todavía más las apuestas deportivas. La iniciativa da dos meses al Ejecutivo autonómico para que adopte medidas como establecer un control de identidad (y edad) a la entrada de los locales, de forma que menores y autoexcluidos no puedan entrar ni a la zona de bar, o limitar las máquinas de apuestas en los salones de juego.

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del Parlamento aragonés aprobó la proposición no de ley de Podemos con los votos a favor de todas las formaciones salvo el PAR, que se abstuvo, y el PSOE, que votó en contra. El PP, Ciudadanos y el grupo mixto (IU-CHA) respaldaron una iniciativa de la formación morada que también instaba a limitar las apuestas en directo a los locales especializados o facilitar que los autoexcluidos (los ludópatas que se incluyen en las listas para que no les permitan entrar) puedan inscribirse vía telemática y no solo presencial, como hasta ahora.

El diputado de Podemos Carlos Gamarra fue el encargado de presentar la propuesta, con la que defendió la «obligación que tiene la administración de intervenir y restringir aquellas prácticas como el juego que son lesivas para la población», argumentó, incidiendo en el «problema social» de la ludopatía juvenil.

INACCIÓN / El popular Fernando González Celaya respaldó la iniciativa pese a las dudas que le suscitaban algunos puntos y aprovechó para reprochar la inacción del Gobierno. «Han tenido mucho tiempo y no han hecho nada. Es cuestión de voluntad y hay que proteger a los menores», defendió.

Darío Villagrasa, por parte del PSOE, advirtió de que se trata de un asunto «complejo, de muchas aristas», y aunque se mostró parcialmente a favor de la propuesta, no la apoyó. Tampoco María Herrrero, del PAR, quien puso el foco del «verdadero problema» en el juego online. Ramiro Domínguez, de Ciudadanos y Carmen Martínez, por el grupo mixto, también avalaron la iniciativa mostrando su preocupación por el avance del problema de la ludopatía entre los jóvenes.