Las Cortes instan a impulsar un plan autonómico de prevención del suicidio

La Comisión de Sanidad de las Cortes ha aprobado hoy por unanimidad una iniciativa de Podemos para que el Gobierno de Aragón impulse un plan autonómico de prevención del suicidio antes de que finalice la legislatura, pese a las dudas manifestadas por los grupos por la escasez de tiempo.

En defensa de la iniciativa, la diputada de la formación morada Itxaso Cabrera ha pedido que, en primer lugar, el Ejecutivo elabore un estudio estadístico de la cuestión antes de aprobar el plan de prevención, que deberá contemplar medidas políticas y programáticas que atiendan y prevengan las conductas de aquellas personas que en algún momento contemplan quitarse la vida.

Asimismo, propone dotar al plan de un enfoque "multiprofesional, multiparticipativo y transversal" con aportaciones de médicos, policías, jueces y forenses para combatir la que ya es la tercera causa de muerte en adolescentes y varones de entre 40 y 50 años.

"Hay que romper el silencio sobre esta cuestión porque la labor de la prevención puede tener un gran impacto", ha apuntado Cabrera, quien ha alertado sobre el incremento del uso del Teléfono de la Esperanza y el repunte del suicidio en España los últimos años.

La diputada del PP Rosa Plantagenet, pese a votar a favor, ha rechazado llevar esta materia al debate político para evitar su "banalización".

Desde el PSOE, Olvido Moratinos ha mostrado su preocupación por el aumento en los suicidios, pero ha destacado la "complejidad" que supone elaborar un plan de este tipo, por lo que ha enmendado el texto para que sean solo los grupos de trabajo los que se formen antes del fin de la legislatura.

Por el PAR, Berta Zapater ha puesto el acento sobre la imposibilidad de llevar a cabo esta propuesta, al igual que la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, quien ha asegurado que "si no hay presupuesto de 2019, no hay partida y si no hay partida, no hay plan".

En representación del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha apoyado acabar con el "tabú" de los suicidios, un problema que hay que abordar desde la prevención y que no debe caer "en saco roto" por estar la legislatura próxima a su fin.