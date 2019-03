Las Cortes sientan por primera vez las bases para un pacto educativo

Mucho pacto por la educación pero al Dpto. de Educación se llena la boca hablando de inclusividad pero a la hora de la verdad en virtud de la orden 1005/2018 están dejando en la cuneta a los alumn@s con dislexia, Altas Capacidades y con TDHA. Para evitar los fraudes en la escuela concertada no se les ha ocurrido otra cosa que hacer que todos los antes citados dejen de ser ACNEAES. Les quitan los apoyos, no tendrán prueba adaptada en la EVAU ni acceso a las paupérrimas becas del ministerio. Han elegido el camino más fácil: joder a las familias y estos niñ@s que ahoran quedan a los pies de los caballos. Si hay fraude aumenta las inspecciones y que el preivilegio de los equipos de orientación de los concertados desaparezca y pase a la red pública. Pero claro hacer eso significa aumentar plantilla. Hemos retrocedido 15 años. ¡Vergüenza me da mirarles a la cara! Pero que no se piensen que nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¡Por nuestros hij@os vamos a pelear a muerte!