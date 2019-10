El coste de modificar la obra de Filosofía se sabrá este viernes

La Universidad de Zaragoza conocerá este viernes, de manera pormenorizada, los costes que supondrá la modificación del contrato de obras de la Facultad de Filosofía y Letras tras hallarse, en los últimos meses, deficiencias en su estructura que han obligado a realizar una parada técnica.

Según señaló ayer el rector del campus público, José Antonio Mayoral, ese día está prevista una reunión entre los técnicos de infraestructuras de la institución académica, gerencia y los responsables de la Unión Temporal de Empresas (FCC, Copisa y Estructuras Aragón) encargada de la obra.

«Tenemos ya identificado claramente y cuantificado el problema. Ya está hecho el estudio sobre dónde reforzar la estructura y dónde hay que retirar el fibrocemento. Nadie podía prever esto. No es una baja de mala fe, de hecho en los planos originales de los años 60 esto no estaban especificadas estas circunstancias», reiteró Mayoral.

Por el momento, los trabajos están paralizados desde el pasado mes de julio, cuando se detectaron los primeros problemas. La previsión es que este mes de octubre se puedan retomar de nuevo las obras, con las modificaciones consiguientes.

En concreto, los problemas se han hallado en vigas y columnas, así como en cubiertas o bovedillas que, ya en algún momento, se desprendieron en Geología provocando algún susto cuando todavía estaba abierta Filosofía. En agosto la actividad estuvo parada porque es cuando la UTE y la universidad cerraban por vacaciones, pero la vuelta a la rutina en septiembre no fue la deseada en el campus, ya que no se pudieron reiniciar los movimientos. En cualquier caso, desde la Universidad de Zaragoza garantizan que esta paralización no perjudicará a los 36 meses de plazo previstos, ya que la UTE trabajaba a buen ritmo e iba adelantada.