«Creemos que se puede paliar el cierre de Andorra»

Pilar Molinero fue nombrada recientemente directora del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), una entidad en la que trabajan 43 personas y cuya misión es tratar de llevar el desarrollo al territorio. Su presupuesto supera los 12 millones (la mitad son transferencias a través de ayudas a zonas concretas y a empresas o sociedades que están bajo su tutela) y uno de los objetivos claves para esta legislatura será paliar los efectos del cierre de la térmica de Andorra.

–¿Qué expectativas tiene al frente del IAF?

–Hay tres o cuatro líneas prioritarias que pasan por la digitalizacion de las empresas, de las pymes y de los autónomos; el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y un impulso a la responsabilidad social corporativa. El más importante de todos los retos será la reindustrialización de las cuencias mineras. Hemos reorientado todos los programas del IAF para que, con carácter prioritario, vayan en su mayoría a municipios mineros.

–Existen ya proyectos en marcha y otros en cartera. ¿El esfuerzo que se está haciendo va a compensar el cierre de la central térmica de Andorra?

–Es un proceso complicado, porque si cierra la minería algunos trabajadores deberán reconvertirse en otras actividades y tendrá que darse formación a estos empleados. No obstante, yo creo que sí se compensará el cierre porque, por ejemplo, con las ayudas que hemos puesto en marcha ya en esos municipios, esas empresas van a crear más de 260 empleos en el próximo año. Eso solo con el IAF. Pero habrá que hacer más esfuerzos porque la minería mueve alrededor de 2.000 empleos entre directos e indirectos.

–¿Estos empleos se suman a los que puedan crear proyectos como los de Samca o Forestalia?

–Sí. En noviembre desde el IAF hemos concedido unas ayudas a empresas de otros sectores que empezarán su actividad en esos municipios. Son 39 proyectos de inversión empresarial en comarcas mineras, unos 8 millones de euros y 265 puestos de trabajo. A estas habrá que añadir otras de otros programas vinculados con sectores como el eólico o la promoción en pymes, entre otras.

–¿El cierre de la térmica ha cambiado la filosofía a la hora de dar ayudas en el IAF?

–Se trata de una zona prioritaria para el IAF. El 70% de estas ayudas han ido a municpios muy mineros. Hemos puesto el foco allí por el cierre inminente de la central de Andorra. En temas de promoción, fomento y captación de empresas intentaremos que se concentren en estas zonas. Desde luego, van a ser las únicas que van a tener ayudas.

– El informe de fiscalización de los Planes Miner en Aragón 2010-2017 de la Cámara de Cuentas señaló que las ayudas no han derivado en el desarrollo económico suficiente de esta zona. ¿Cómo van a hacer para que las ayudas tengan un mayor impacto?

–En principio, el fomento de la actividad es positivo. Cualquier proyecto que se vaya a desarrollar allí y sea capaz de fijar población son bienvenidas. Además, hay otra línea de I+D que pensamos que debería ser una seña de identidad. La zona de cuencas mineras está alejadas de los principales ejes de infraestructuras (autovías, universidades...) y eso es un hándicap. Por eso, hay una tercera línea que quiere impulsar las infraestructuras.

–¿Se ha explorado alguna fórmula que blinde la posible marcha de una empresa una vez recibidas las ayudas?

–La inversión tiene que permanecer un número de años concretos, como se señala en las bases, pero tampoco puedes obligar a las empresas. Transcurrido ese tiempo tienen libertad, claro. Pero si el proyecto es bueno lo normal es que se queden allí.

–¿Hay demanda de empresas para estas zonas desfavorecidas por la despoblacion y la reconversión minera?

–Sí, sí la hay. Hay perspectivas. Se está negociando hace ya meses y se continúa hablando con algunas empresas para que vayan a estas zonas. Las compañías buscan buenas infraestructuras, comunicaciones, banda ancha, autovías y ferrocarril y mano de obra cualificada. En eso hay que trabajar.

–En los últimos tiempos da la sensación de que son principalmente las empresas de la comunidad las que apuestan por implantarse en Teruel...

–Hay empresas de fuera también pero... Ojalá se pueda decir algún día. Hay empresas de fuera de Aragón que podrían crear bastantes puestos de trabajo. A ver si estas Navidades podemos brindar para que estas noticias se consoliden.

–El IAF abarca distintas áreas y uno de sus cometidos es gestionar Dinópolis, Walqa y Motorland entre otras sociedades. ¿Qué hoja de ruta hay pensada para estos centros?

–La mayoría de capital de estas sociedades es de la corporación de empresas, aunque es cierto que nacieron aquí en el IAF. Sí que estamos en el consejo de estas sociedades por lo que ejercemos una tutela junto con los directores de estos parques. Ahora Dinópolis está inmersa en su ampliación, mientras que en Technopark y Motorland estamos trabajando en alguna ampliación en el próximo periodo del Fite. En cualquier caso, nos tenemos que sentar y ver cuáles son los objetivos de estos tres proyectos, que son de amplio recorrido y deben ir más allá de los próximos cuatro años.

–Walqa nació con muchas expectativas. ¿Qué le ha pasado?

–Ahora hay en Walqa 60 empresas y 550 trabajadores. Además, el 75% del parque está ocupado. Si Amazon no se ha colocado en Walqa es porque no había espacio suficiente, pero estará enfrente. Y esto será un revulsivo para el parque. Walqa tiene muy buenas perspectivas. En el 2019 se dieron de baja 5 empresas y se instalaron 10. No obstante, cuando haya nuevo director o directora analizaremos la situación.

–¿Qué expectativas tienen para Motorland?

–Motorland tiene 20 eventos al año (de los que 4 son internacionales) y tiene una ocupacion de 280 días. Se están barajando alternativas para compensar la posible celebración de un gran premio de MotoGP cada dos años. El impacto económico de estos eventos dejan 30 millones en el territorio. La Fórmula 1 es más cara y la tendríamos que analizar, pero sería más complicado.

–El IAF enbloba programas orientados a empresas y a emprendedores. ¿Qué cifras puede destacar de estos programas?

–En el programa emprendedores se dan de alta 320 nuevas empresas cada año. Además, en el programa Empresa están adheridas más de 5.500 compañías, por ejemplo.