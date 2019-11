Crisis en el PAR de Teruel al disolverse el comité provincial

Nuevo frente orgánico abierto en el Partido Aragonés, en esta ocasión en la provincia donde tiene más implantación. El comité intercomarcal del PAR en Teruel aprobó anteayer por unanimidad, tras su reunión en Montalbán, disolverse y proponer que una junta gestora tome las riendas de la formación en la provincia, para tratar de reconducir la situación. El órgano, encabezado por el histórico del PAR y concejal de Teruel Julio Esteban, presentó su dimisión en bloque, molesto con la dirección autonómica de la formación, encabezada por Arturo Aliaga, por sus decisiones respecto a la elección de cargos internos, entre otros asuntos.

Esteban no atendió las llamadas de este diario, pero otro de los integrantes de su lista, Santiago Gonzalvo, recordó que él ya abandonó la presidencia del comité local de Teruel por motivos similares a los que han llevado ahora al intercomarcal a tomar la decisión. Fundamentalmente, porque la cúpula autonómica del PAR ignoró en mayo las designaciones sobre los diputados provinciales que adoptó el órgano provincial. «Si no se va a hacer caso a los órganos, no tiene sentido que estén», resumió Gonzalvo.

Los integrantes del comité, incluido el expresidente de la DPT, Ramón Millán, conservarán sus cargos y su militancia. Según explicaba Gonzalvo, «el partido me gusta», no así cómo se está gestionando por parte de su actual presidente, que además es vicepresidente del Gobierno de Aragón.

De hecho, el congreso regional que podría haber servido para cuestionar el liderazgo del actual presidente no se ha llegado a celebrar. El pasado mes de abril ya hubo un conato de rebelión tras una larga reunión en la que se tenía que decidir si los aragonesistas seguían en coalición con el PP en las elecciones generales o la rompían.

Otras fuentes de la formación aseguraron que la propuesta de la comisión, pese al descontento, se plantea «en positivo», para que se nombre a alguien que pueda aunar voluntades y reconducir la deriva del partido. La fulgurante irrupción de Teruel Existe en la provincia tampoco ha contribuido a mejorar la situación del PAR, que ve con preocupación su futuro si esta plataforma decide continuar con su actividad política.

Arturo Aliaga tampoco atendió las llamadas de este diario, pero fuentes oficiales de la formación indicaron que no va a haber declaraciones sobre este asunto porque son cuestiones «internas» que se debaten «en los órganos del partido».