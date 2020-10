Críticas al PP y a Cs por la falta de información a las asociaciones

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, aseguró la semana pasada en el Consejo de Ciudad que ya se había ejecutado el 70% del acuerdo para el futuro de Zaragoza, que consta de 286 medidas y que se aprobó en junio con los votos de PP, Cs, PSOE y Podemos. En el máximo órgano de participación, en el que están representadas las diferentes asociaciones, el concejal de Ciudadanos hizo esta afirmación sin aportar documentación al respecto y sin detallar qué puntos se han cumplido.

Simplemente enumeró algunos proyectos ya en vigor, como la desinfección de los espacios públicos y la posibilidad que dotar de nuevos usos a los locales vacíos, entre otras varias cuestiones.

Más tarde, en declaraciones a este diario, el concejal de Ciudadanos señaló que ese 70% hace referencia a las medidas ya ejecutadas y a las que están iniciadas, pero la intervención de Rodrigo molestó a las entidades sociales que participan en este foro, dado que el principal punto del orden del día versaba sobre el grado de ejecución del acuerdo para el futuro.

En el mensaje de la convocatoria se especificaba que se iba a enviar a los participantes «documentación relativa a los informes sobre las medidas adoptadas en el acuerdo para el futuro de Zaragoza conforme nos sea remitida por las áreas municipales». Pero esa información no llegó, por lo que el debate no pudo existir.

«Sin documentación previa no podemos sentarnos a opinar nada. No podemos proponer si no sabemos qué se ha cumplido», lamentó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal. Este criticó en el propio debate del consejo de la ciudad la falta de información recibida por parte del equipo de PP y Cs, y tras él lo hicieron, uno por uno, el resto de intervinientes (UGT y CCOO, entre ellos). La mayoría criticaron que la documentación no hubiera llegado entonces y que lo único que se esperara de ellos fuera que se opinara «sin conocimiento de causa». «Si nos dice que se están ejecutando el 70% de las medidas nos lo tendremos que creer, pero no hay información que lo avale», añade Arnal.

MALESTAR / Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal Caesaraugusta, Constancio Navarro, lamentó que la intervención de las entidades en el consejo se limitara a que cada uno diese «su opinión personal» sobre la comparecencia de Rodrigo.

«Los que asistimos al consejo de ciudad representamos a un montón de asociaciones, y para opinar sobre un tema concreto primero hemos tenido que consensuar la postura de todos los grupos que nos conforman. Si no tenemos antes la información es imposible realizar este trabajo. Participar no es esto» explica a este respecto Navarro.

Entre los grupos de la izquierda la intervención de Rodrigo también levantó ampollas. Para la portavoz del PSOE, Lola Ranera, fue una muestra de que se necesita «más que nunca» la mesa de seguimiento del pacto para el futuro de Zaragoza, mientras que Luisa Broto, concejal de ZeC, supone una «falta de transparencia absoluta» que, por otra parte, «se ha convertido en algo habitual».

Amparo Bella, de Podemos, criticó que no se hiciera una «enumeración, medida por medida», del pacto, que es lo que hubiera permitido de verdad que se fiscalice la acción de gobierno por parte de las entidades sociales. Rodrigo se excusa en que para ello harían falta «muchas horas» con las que no cuentan, lamentó la concejala de la formación.