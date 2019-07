Cs asume la oposición y lamenta que Podemos tenga la llave del Gobierno

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, ha lamentado que Podemos “tenga la sartén por el mango” del futuro gobierno de Aragón y ha asegurado que su grupo estará en la oposición para trabajar, con firmeza y entrega, por los intereses de los aragoneses.

Tras su encuentro con el presidente de las Cortes, Javier Sada, en la ronda de contactos con los grupos para proponer candidato a la Presidencia de Aragón, Pérez Calvo ha avanzado que su grupo votará no al único candidato propuesto, el socialista Javier Lambán.

Ha lamentado que el PAR haya desechado la posibilidad de que la comunidad tenga un Gobierno moderado y liberal, que se podría haber sustanciado “en 48 horas”, al dejar claro que no quería saber “nada” de Ciudadanos.

Porque si el PAR, que era “el clavillo del abanico” y lo que ha hecho su líder, Arturo Aliaga, es “quemar las naves desde el primer momento” descartando el diálogo con Cs y el PP, y lo que tiene Podemos es “un paipay”, es decir, el futuro del Gobierno en sus manos.

Eso “es una mala noticia para los aragoneses”, en su opinión, aunque comprende que la formación morada, en sus exigencias al PSOE para entrar en el Ejecutivo, “no vaya a vender a precio de mortadela lo que ahora mismo es jamón de pata negra”.

En todo caso, ha vaticinado una legislatura “curiosa” en la que los aragonesesitas no tendrán problema en votar las iniciativas de Cs, dado que comparten muchos planteamientos, dado que el escenario de unas nuevas elecciones no lo desea nadie, aunque no se pueda descartar.

Así, ha asegurado que su grupo hará oposición con la misma ilusión y firmeza y trabajará por los intereses de Aragón como si estuviera en el Gobierno, y ha avanzado que a partir de septiembre presentarán iniciativas parlamentarias que podría votar el PAR, en concreto en materia fiscal.