Cs piensa en el abogado Víctor Serrano para el Ayuntamiento de Zaragoza

En la línea de una política de fichajes propia de un club de fútbol, Ciudadanos ha pensado en el abogado zaragozano Víctor Serrano Entío para que encabece su lista en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Ya está confirmado que el periodista Daniel Pérez Calvo es la apuesta oficialista de la formación naranja para las autonómicas, lo que supuso este miércoles toda una sorpresa, pero falta dirimir su cabeza de cartel para los comicios de la capital aragonesa.

Serrano Entío lleva meses protagonizando muchos rumores sobre su posible paso a la política. Militante del PP "en al etapa de José Atarés, luego ya no", según sus propias palabras, lleva "23 años consecutivos" dedicados a la práctica de la abogacía. "Conozco los rumores, sí, pero no hay nada", ha reconocido este jueves a este diario en conversación telefónica. Siguiendo con el símil futbolístico, se podría decir que el abogado ha respondido a todas las preguntas como lo hacen los jugadores profesionales cuando se saben en la órbita de algún equipo, pero prefieren mostrarse cautos. "Yo no sé nada. No hay nada. Yo no sé nada salvo lo que se dice por ahí".

Cuestionado por si está tentado de entrar en política, Víctor Serrano sostiene que se lo "tendría que pensar muy mucho" y a la vez ratifica que no tiene "una propuesta en firme de nadie". "Soy abogado, así me gano la vida y no tengo pensado cambiar. Para dar el salto a la política tendría que darle muchas vueltas, pensar muchas horas". Como en el mundo del fútbol, también para las elecciones del 26-M hay un cierre de mercado y Ciudadanos no tardará en oficializar sus listas. Queda esperar --probablemente muy poco-- para comprobar si al final Víctor Serrano Entío está en ellas.