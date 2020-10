Cs propone un presupuesto "de emergencia alejado de disputas partidistas" en la DPT

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Ramón Fuertes, ha enviado una carta al presidente y al vicepresidente de la institución para mostrar su ofrecimiento y predisposición a consensuar "unos presupuestos de emergencia para 2021 que dejen a un lado las disputas partidistas y antepongan el interés general de todos los turolenses".

En su misiva, Fuertes ha reclamado al equipo de gobierno de PSOE y PAR una reunión para comenzar a hablar "con ánimo constructivo y propositivo" sobre unos presupuestos "de emergencia" que permitan dar "una respuesta unitaria y eficaz a la crisis económica y sanitaria que atraviesa la provincia".

"Miles de ciudadanos ven peligrar su empresa, su puesto de trabajo, tienen dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, sufren confinamientos o no llegan a fin de mes. Nosotros, que hemos sido elegidos representantes en las instituciones, no podemos permitirnos no alcanzar acuerdos para ayudarles", ha añadido.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que los turolenses están realizando "inmensos sacrificios para salir adelante en estos duros momentos", por lo que ha insistido en la necesidad de que los representantes públicos "sumen voluntades e ideas para estar a la altura de los ciudadanos".

Igualmente, ha considerado que "debemos ser responsables y mostrar voluntad de diálogo para que ningún turolense se sienta excluido de la respuesta que las instituciones dan al covid-19. Las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales".

El portavoz ha señalado que en el Ayuntamiento de la capital se ha firmado el Pacto por Teruel con el consenso de todos los partidos, mientras que en las Cortes de Aragón se ha hecho lo propio con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

"Si los mismos partidos nos hemos puesto de acuerdo en otras instituciones, no tenemos excusa para no hacer lo mismo en esta. Hemos sido capaces de acordar medidas muy diversas, por lo que podemos consensuar un presupuesto que cuente con aportaciones de toda la sociedad turolense y ayude a combatir la pandemia", ha finalizado diciendo.