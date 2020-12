CSIF critica que el Ayuntamiento de Zaragoza cierra el año con "un déficit de personal continuo"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza cierra el año con "un déficit de personal continuo", y "falta de interés del equipo de Gobierno en invertir en la plantilla municipal".

El sindicato ha apuntado en una nota de prensa que este año va a quedar una partida de más de 17 millones de euros en capítulo uno sin utilizar --el destinado a gasto de personal--. Se ha perdido una oportunidad magnífica para invertir en la plantilla y contratar a más personal. Esta partida sin gastar se debe a la ausencia casi total de contratación en los meses más duros de esta pandemia y la no cobertura de vacantes, principalmente generadas por jubilaciones anticipadas o definitivas.

"La plantilla municipal ha perdido 636 plazas de funcionarios en la última década. En 2010 había en el Ayuntamiento 4.521 funcionarios y 693 trabajadores temporales. Hoy son 3.885 funcionarios y 1.012 temporales. Se pierden trabajadores, no se cubren todas las bajas que se van produciendo y no se crean suficientes nuevas plazas. En CSIF nos preocupa la insuficiente inversión en personal municipal. Si no se frena esta tendencia, con la media de edad fijada en casi 50 años, sin generar plazas nuevas con coste, sino solo sustituyendo las jubilaciones por plazas ya cubiertas por personal interino, estos servicios y otros muchos están abocados a ser insostenibles con plantilla municipal".

En la reciente Oferta de Empleo Público (OEP) perteneciente al año 2020, la coalición PP-Ciudadanos mostró su "relativo" compromiso con la mejora de los servicios públicos, destinando a la misma poco más de 2 millones de euros de coste real. CSIF no apoyó esta OEP por considerarla insuficiente e ineficaz. Nuestros principales motivos para oponernos: la negativa a admitir una fase de concurso en ninguna de las categorías del turno libre; la escasa propuesta en promoción interna; y la débil inversión para generar plazas de nueva creación, que son las que permiten recuperar empleo, y no solamente proponer plazas ocupadas por interinos (con la excepción en policía y bomberos ya que no permite contratación temporal).

Mientras se negociaba la OEP, el Gobierno de Zaragoza aprobaba un remanente de 40,5 millones de euros para abonar deudas heredadas. "Parece que la política de personal del actual Gobierno PP-Ciudadanos es culpar a la pandemia y achacar a las anteriores corporaciones su gestión". "Nada nuevo aportan más allá de la manida herencia recibida que otros no quisieron pagar".

En la última reunión con los responsables de Personal del Ayuntamiento se anunció la próxima primavera como fecha probable para la negociación de la oferta de empleo de 2021. CSIF estará expectante para ver si la Concejalía de Personal aprovecha ese momento para generar plazas de nueva creación y poder recuperar efectivos en los servicios municipales o se limitará a proponer plazas ya presupuestadas por interinos y ahorrar millones de euros, en lugar de destinarlos al Capítulo de Personal como venimos observando estos años.