«Cuando acabe el juicio contra Igor el Ruso ya no habrá excusas políticas»

La plataforma de amigos del ganadero José Luis Iranzo se concentró ayer a las puertas de la Audiencia Provincial de Teruel, coincidiendo con el inicio del juicio por triple asesinato contra Norbert Feher, alias Igor el Ruso, para reivindicar justicia para un territorio que consideran que estuvo abandonado. «Cuando nos hemos sentado con los políticos a pedir explicaciones nos decían que estaba judicializado, cuando acabe el juicio ya no habrá excusas», señaló su portavoz, Luis Manuel Alquézar.

«Este juicio empieza a las 18.30 horas que es cuando mataron a José Luis Iranzo, pero nueve días antes pasaron los sucesos de Albalate del Arzobispo y parece en esta causa que no hayan existido», lamentó Alquézar.

De hecho, es uno de los malestares de los miembros de esta plataforma y de muchos vecinos del Bajo Aragón que consideran que el juicio a Feher no va a permitir tener respuesta a muchas de casi el centenar de preguntas sobre la falta de seguridad en el medio rural turolense que salieron a la luz entonces y que no ha habido respuesta de la administración. Alquézar ha recordado que en varias ocasiones han intentado ponerse en contacto con la Subdelegación de Gobierno de España en Teruel y han registrado numerosas preguntas de las que, según indicó, todavía no han recibido respuesta. «¿Qué se ha hecho mal? Diría que casi todo», ha resaltó el portavoz de los amigos del ganadero asesinado, insistiendo en el operativo que se puso en marcha tras las tentativas de homicidio de Albalate no fue suficiente.

En este sentido, Alquézar aseveró que aquel 14 de diciembre del 2017, día en el que José Luis Iranzo fue asesinado, estaba colaborando con la Guardia Civil porque le habían pedido ayuda para localizar a Igor el Ruso y criticó que lo dejaron «solo, de noche y sin chaleco». «Uno de los principales motivos por el que, en la comarca y en la provincia, se siente este tema tan adentro es por el peligro que se corrió aquellos días, sin que nadie hiciera nada», señaló Alquézar, para añadir que desde entonces la seguridad en el territorio no se ha reforzado «nada».

De hecho, recordó que un informe de la Guardia Civil del 13 de diciembre de 2017, un día antes del triple asesinato, reveló que el instituto armado desde el primer momento relacionó los robos en masicos con el doble intento de homicidio de Albalate del Arzobispo del día 5 y concluyó que todos los delitos eran obra de la misma persona. De hecho, este documento puso en evidencia la declaración del por entonces capitán de la Guardia Civil de Alcañiz, Horacio Requena, quien ante la jueza aseguró que no había ningún indicio que uniera la doble tentativa de homicidio con los robos y que todo hacía indicar que esa persona ya no estaba en la zona. Este documento lo encontró Noelia Lorén, la viuda de Caballero, entre las pertenencias de su pareja porque fue facilitado a todos los agentes que trabajaron en el caso.

Más allá de esta cuestión política, la plataforma Amigos de Iranzo solo espera que «por fin se haga Justicia». «Han pasado tres años y medio para poderlo ver sentado en el banquillo por estos hechos y ahora solo esperamos que sea condenado a la prisión permanente revisable», afirmó Alquézar. «Ahora con su agresión a los funcionarios de la cárcel de Palencia hemos vuelto a ver lo peligroso que es y que no duda en atacar», concluyó.