Rescate en el Ebro: «Cuando me lancé al agua no sentí miedo»

Óscar de la Fuente, de 32 años, fue uno de los agentes de la Policía Nacional que en la noche del pasado martes participó en el rescate de una joven que cayó a las frías y revueltas aguas del Ebro desde el puente de La Almozara. Él se duplicó. Estuvo en los dos escenarios del suceso: en el puente, sujetando a la víctima, que acabó cayendo al cauce, y, pocos minutos más tarde, en el mismo río, al que se lanzó para extraerla del agua.

«En esos momentos no sentí miedo, la misma tensión te hace actuar, sin pararte a pensar», explica. «El miedo vino después, cuando pude pensar y me di cuenta de que se me podía haber llevado el río».

Todo sucedió muy rápido. Cuando llegó a la orilla, de noche, sin luz, se quitó el chaleco antibalas y el cinto con todos sus accesorios, desde la defensa a la pistola y el cargador.

Aguas turbias y gélidas

Una vez en el agua, localizó a la mujer, nadó hacia ella, la agarró y la condujo hacia afuera. «Tiene unos 30 años y, al salir del agua, le pregunté si estaba bien, pero no habló nada porque estaba como muy aturdida y había tragado agua también», relata el agente, que lleva seis meses destinado en Zaragoza y procede de Ponferrada, en la provincia de León.

«La sacamos entre mi compañero y yo y la colocamos en posición lateral de seguridad y a los pocos momentos llegó una ambulancia y se la llevó al hospital», indica Óscar. Sabe que ayer estaba ya bien la mujer, pero desconoce si ya le han dado el alto o sigue ingresada.

El río baja estos días algo crecido, con agua turbia y gélida del deshielo que se ha producido en el Pirineo y en Cantabria. Pero eso no frenó al policía nacional.

«Sufrí una hipotermia»

«Cuando me eché al agua, no noté que estaba fría, helada», dice. «Fue luego, al rato, cuando ya estaba fuera, cuando el personal de la ambulancia y los bomberos me dijeron que fuera al médico porque ahora, con la adrenalina, estás caliente pero puede que sufras una hipotermia», continúa.

Efectivamente, cuando llegó al hospital estaba temblando, bajo los efectos de una bajada brusca de la temperatura corporal, y los sanitarios le pusieron medicación para que entrara en calor.

Ahora, tras la dura experiencia, ya está plenamente recuperado y ha vuelto al servicio normal, a patrullar las calles de la ciudad en un vehículo del 092.

Óscar lleva tres años ya en la Policía, pero nunca, hasta la noche del pasado martes, se había visto en una situación así, comenta.

Intervención en dos tiempos

La primera parte de este rescate en dos tiempos se desarrolló sobre el puente, no bajo él. «Llegamos allí con el vehículo y un compañero tenía sujeta a la mujer, pero se estaba resbalando», recuerda.

Óscar metió la mano entre los barrotes del puente, pues la mujer estaba a punto de caer, con la intención de agarrarla de más abajo. Pero no fue posible. La joven se les escapó de las manos y cayó al agua. «No conseguí cogerla y es una pena porque, si lo hubiera hecho, quizá no habría hecho falta nada más», reflexiona.

Por eso su compañero y él volvieron al vehículo y, por el paseo Echegaray y Caballero, se acercaron a la zona de caída del cuerpo. Desde abajo, la vieron flotando en la corriente, en medio del río, y fueron a por ella sin pensárselo dos veces.

Fue una intervención muy rápida. Óscar calcula que pasaron solo entre tres y cuatro minutos desde la caída al agua hasta el momento en que llegó a la altura de la joven y la salvó de morir ahogada nadando con ella bien sujeta hasta la orilla. Óscar quita importancia a su hazaña. «Lo más importante de toda esta historia es que hemos podido rescatar a esa persona y que esté viva», asegura.