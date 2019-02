Cuatro peatones atropellados en Zaragoza en solo 48 horas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Independientemente del asunto de la furgoneta, hay muchos vehículos que no respetan los pasos de peatones sin semáforo.En las calles que tienen velocidad de 30 Km. no las respetan.Pero hay una gran mayoria de peatones que tampoco respetan nada, ni su vida.Porque pasan por donde quieren sin mirar, chateando en el móvil, escuchando la radio y no se enteran de nada ni por donde cruzan.En la Avda. de América es tremendo las personas que cruzan entre los coches aparcados, y sin mirar.De locura.Y algunas con niños pequeños.Es cuestión de educación y civismo.