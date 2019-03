Cubero promete a los funcionarios municipales que la subida del 2,5% del salario llegará «en abril»

Al responsable de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, se le acumulan los frentes abiertos con la representación sindical en el consistorio. Ayer la comisión de seguimiento de su área se convirtió en una constante protesta que llegó al abucheo por momentos a propósito de varias reivindicaciones que siguen sin atenderse por parte del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en materia de personal. O que al menos les mantiene enfrentados. Y la que englobaba a todos ellos era la subida del 2,5% del salario a todos los funcionarios que el Gobierno central ha autorizado vía decreto y que el ayuntamiento sigue sin aplicar. A lo que Cubero respondió prometiendo que se hará «en abril» y con carácter retroactivo.

Una gran pancarta presidía el salón de plenos ayer reclamando ese incremento de las retribuciones, que consideran que el Gobierno de ZeC está demorando por un interés partidista. Cubero explicó que al no haber presupuesto aprobado para este año, la prórroga actual no contempla ese gasto y se tiene que aprobar antes una modificación de crédito que no podrá votarse hasta el mes que viene. Y será entonces cuando se haga efectivo, con carácter retroactivo y percibirán ese 2,5% de aumento de enero a abril en la nómina siguiente. «Usted miente pero ya no engaña a nadie», le recriminó la socialista Marta Aparicio, que le instó a subir los sueldos ya «y no se preocupe que el Gobierno socialista a partir de mayo hará las modificaciones de crédito oportunas».

Las diferencias entre ZeC y el PSOE por el presupuesto no sirven para los sindicatos. Como tampoco entienden que el expediente de investigación abierto a 25 policías locales por una intervención, y que comparecieron «hace tres meses», siga sin cerrarse.

«No es una cuestión administrativa, es electoral, que va de desprestigiar a la Policía Local», le reprochó Sara Fernández, de Ciudadanos. José Ignacio Senao, del PP, criticó su «manera de gobernar de absoluto dictador», por «fracturar la honorabilidad del cuerpo» cuando, al parecer, los técnicos han concluido que su actuación se ajustó a derecho. Y se daba cuando se aprobaba la concesión de la medalla de oro al mérito profesional para dos policías, David López que rescató a una joven que cayó al Ebro, y Raúl Gurrea, que salvó la vida a un hombre tras ser apuñalado.