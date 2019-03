Cubero trata de desprestigiar a FCC con una factura de 87 euros

Un día después de que se supiera que el Ayuntamiento de Zaragoza tendría que abonar más 50 millones de euros a FCC como consecuencia de las revisiones de precios que no se han tenido cuenta en el coste de la mano de obra desde el 2009 en el departamento de Limpieza viaria, el concejal del ramo, Alberto Cubero, ha tratado de manchar públicamente a la empresa exhibiendo una factura presentada por esta al ayuntamiento de una comida en un restaurante de Madrid "con chuletón y anchoas de Santoña".

El importe es de 87,70 euros (más 2,30 euros de propina) y no está confirmado si a la comida acudieron dos o tres personas. Esta factura nada tiene que ver con el asunto de los 50 millones, ya que se trata de otra faceta de la contrata, concretamente la de Parques y Jardines, servicio que el ayuntamiento no abona desde el pasado mes de agosto. El motivo del impago, según fuentes municipales, es que FCC no ha justificado debidamente «un incremento del 30%».

Así pues, por un lado está la providencia dictada por el Supremo el pasado día 7 de marzo (y conocida ayer) por la que inadmite el recurso que el ayuntamiento presentó tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Y por otro, el enfrentamiento no disimulado que mantiene Cubero con FCC a cuenta del servicio de Parques y Jardines.

En el primer caso, como informa en la edición de papel Carlota Gomar, el origen del conflicto se remonta al 2008, con el Gobierno del socialista Belloch al frente y que se encargó de redactar los pliegos y firmar el contrato con FCC, que fue adjudicado en marzo del 2008 sin una revisión previa de los precios. La decisión del Supremo es solo referente al caso de 2009, que Cubero cifra en 180.000 euros, pero los cálculos apuntan que la suma de los años posteriores elevarán la cifra a 50 millones (o más).

PARQUES Y JARDINES

En cuanto al enfrentamiento de Cubero con el departamento de Parques y Jardones de FCC, el concejal sostiene que la empresa está actuando "de mala fe" y aumentando el montante de las facturas para obtener más beneficios. Y para tratar de demostrarlo, Cubero ha llevado a la rueda de prensa una copia de la factura de 87 euros ya mencionada de un restaurante madrileño.

"Nuestros vecinos y vecinas pagan sus impuestos y no van a parar a zonas verdes, sino a pagar chuletones", ha juzgado el representante municipal, quien ha considerado que en esta ocasión hablar de "sinvergüenzas" sería algo "políticamente correcto". Asimismo, ha advertido de que desde el gobierno de Zaragoza en Común han sido "rigurosos y pioneros" en la inspección de contratos, por lo que se ha mostrado preocupado ante el hecho de que FCC haya intentado cobrar esta factura bajo su mandato.

"Si con este gobierno trata de cobrar una factura como esta, me preocupa qué habrá estado cobrando otros años. Nos preguntamos qué habrá ocurrido", ha manifestado. Desde que concluyó el contrato el 31 de diciembre de 2017, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) sigue prestando este servicio municipal mediante reconocimiento de obligación.

Para justificar el coste mensual de estos servicios, la contrata ha presentado las facturas de septiembre a diciembre del 2018, entre las que Cubero critica que hay cuentas "abultadas". De hecho, ha advertido de que el reconocimiento mensual pasó de un millón de euros en enero de 2018 a 1.300.000 euros en los meses de verano de ese mismo año.

En este sentido, Cubero ha dicho no entender este aumento de 300.000 euros y ha avisado de que hasta que no tengan justificadas cada una de las facturas, FCC no cobrará "ni un solo euro".