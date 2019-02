Cubero: el único error ha sido ser "demasiado ingenuos" con los "enemigos"

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que no cambiaría nada de su acción de gobierno este mandato, aunque ha afirmado que no esperaba tantos "palos en las ruedas" y cree que su único error ha sido el de ser "demasiado ingenuos" con los enemigos.

Cubero ha hecho hoy un balance "muy positivo" de los más de tres años y medio de legislatura, en los que no cree que se hayan quedado "muchas cosas en el debe", pese a que algunas cuestiones recogidas en el programa "no se han podido hacer", en referencia a las municipalizaciones.

ZeC lo ha intentado "con todas las ganas y toda la ilusión" y ha hecho "todo lo posible" para tratar de convencer a la oposición, sobre todo al PSOE, pero cualquier municipalización ha estado "bloqueada desde el minuto uno" por socialistas, populares y Ciudadanos, ha aseverado.

Una estrategia de bloqueo "de partido y electoral" que no se ha limitado a este ámbito, sino que se ha extendido a otros asuntos claves en la gestión de la ciudad, como se ve en los presupuestos de este año, ha añadido.

Sin embargo, el consejero ha recalcado que estos partidos no han conseguido su objetivo de "evidenciar que no era posible" la municipalización de servicios públicos.

Frente a ello, y pese a que solo se ha remunicipalizado el 010 y por la vía de los hechos, ha defendido que ha logrado su objetivo de demostrar que la externalización no es "ni la única ni la mejor manera de gestionar los servicios públicos de la ciudad", porque las grandes empresas no garantizan la calidad, solo tratan de enriquecerse e imponen unas condiciones laborales "pésimas" que no son "dignas" de Zaragoza.

Así, de cara a la próxima legislatura, ha señalado que hay varios servicios que finalizan su contrato en vigor, entre los que ha destacado los dos mayores: el autobús y la limpieza.

"Por el que quieran empezamos. ¿Pero quieren empezar?", ha reflexionado Cubero, quien ha apuntado que, "evidentemente", para su municipalización haría falta consenso político, pero se ha mostrado partidario de abrir el debate.

En ese debate, los grupos municipales deberán decidir si están con FCC, OHL, Acciona o Auzsa o están con los vecinos, porque "no va a haber servicios de calidad mientras estén en manos de estas grandes empresas", ha sentenciado.

También en materia de servicios públicos, ha destacado la fiscalización de las contratas, que comenzó con la depuradora de La Almozara y con Parques y Jardines y donde se han detectado facturas de servicios no prestados o cobros dobles o indebidos.

A ello ha sumado un saneamiento económico en las inversiones en las grandes contratas, con un aumento de hasta 15 millones de euros en Parques y Jardines y Limpieza, así como las cláusulas sociales para garantizar la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales en las mismas.

En otro orden de cosas, ha reivindicado la creación de 220 nuevos empleos públicos, junto con la recuperación de parte de los derechos perdidos para el conjunto del funcionariado municipal, lo que ha incrementado el gasto en personal de los 224 a los 234 millones de euros.

Cubero ha incidido en el servicio de bomberos, que va a contar con 100 trabajadores más, así como un nuevo parque, el de Casetas, que a la espera únicamente de los suministros confía en que comience a operar en las próximas semanas, al igual que la primera fase del nuevo Centro de Protección Animal, situado en La Cartuja y que cuando esté finalizado triplicará al actual en capacidad.

Todo ello con un gran nivel de acuerdo con los sindicatos, con los que hubo un acuerdo casi total para el pacto convenio y una "grandísima" mayoría para todas las ofertas públicas de empleo salvo la última.

De cara al futuro, en el que desea seguir gobernando la ciudad, ha rechazado que deba haber una gran variación en las estrategias y líneas generales.