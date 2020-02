Cultura limitará el horario de Las Armas y cerrará la discoteca

El Centro Musical Las Arma dejará de ser una discoteca los fines de semana. El Gobierno de Zaragoza PP-Cs va a sacar a concurso público la explotación del recinto y limitará sus actividades y horarios. Desde el área de Cultura están estudiando las deficiencias actuales que presenta para adecuar los pliegos de condiciones de manera que la gestión del centro resulte rentable sin la necesidad de tener que abrirlo al público hasta las 5 de la madrugada. Con esta decisión, que no afectará a la celebración de conciertos, se solventará, en parte, uno de los principales problemas del barrio, el ruido y las molestias.

La responsable de Cultura y vicealcaldesa, Sara Fernández, explicó que se está analizando el estado de las instalaciones y las posibilidades reales que presentan, que distan mucho de las que se incluyeron en el pliego de condiciones del concurso que ganó El Fantasma Producciones en el 2011.

La empresa abandonará la actividad en junio porque el negocio es insostenible. Fernández admitió que a día de hoy este negocio no resulta rentable salvo que se abra la sala de conciertos hasta altas horas de la madrugada. Pero este no fue el fin con el que se creó y que desde el Gobierno de Zaragoza, quieren recuperar. «No queremos que sea una discoteca, sino un centro cultural», matizó. Así que el primer paso que van a dar desde Cultura pasa por recuperar su esencia y redactar unos pliegos que permitan que la explotación resulte viable con una programación cultural y musical.



EN ESTUDIO / «Vamos a estudiar la memoria de actividades del último año para ver qué es lo que se puede hacer y lo que no, y así definir los servicios futuros », explicó la titular de Cultura, que admitió que el consistorio tendrá que invertir en la mejora de las instalaciones. La vicealcaldesa explicó que no podrán sacar la concesión si antes no se adecúan, por ejemplo, los cuatro estudios de grabación, que están mal insonorizados, e impiden utilizarlos. O si no se solucionan otros de los grandes problemas actuales, como es la imposibilidad de mantener una terraza de la cafetería en el patio interior de las viviendas o el uso público de la plaza Mariano de Cavia.

Los pliegos de condiciones comenzarán a elaborarse en breves, no sin antes reunirse tanto con los grupos políticos como con los vecinos, y en ellos se estipularán los nuevos horarios de apertura y cierre así como las actividades que pueden desarrollarse en su interior.

Limitando el horario, el consistorio podría atajar uno de los principales problemas del barrio, el ruido y las molestias que ocasionan los grupos que se generan en la plaza a altas horas de la noche. Lo que sí permitirá será la celebración de conciertos durante el día en plena calle, así como la instalación de una terraza en la plaza de Las Armas aunque, eso sí, con un horario concreto.

El consistorio ya indemnizó a la empresa con 111.571 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa El Fantasma Producciones acordaron en noviembre del 2018 rescindir el contrato por la inviabilidad de la contrata para cumplir con las exigencias del pliego de condiciones y obligó al consistorio a indemnizar a la concesionaria con 111.572 euros. Varios informes municipales constataron que era imposible de cumplir varios puntos del pliego por causas sobrevenidas, no imputables al contratista, y está por ver si habrá que volver a indemnizarla.