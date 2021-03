Daniel Pérez Calvo, nuevo secretario de comunicación de Ciudadanos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y pensar que ya podían estar codo con codo dentro del gobierno de Pedro Sánchez, pero el tal Ribera nos sorprendió amargamente y se negó a dar el apoyo al partido del PSOE que fue elmas votado,a DEPCECION por culpa del Ribera fue tan grande al ver que no era el partido de centro derecha democrático que España estaba necesitando para que hiciese de partido bisagra y así dejar fuera por fin l gobierno a los separatistas y a esos nuevos llamados podemos que tan pocos votos obtuvieron en las elecciones generales. Ines mira con lupa no sea que otra vez canbien de color por que carecen de ideologia y de pricipios. Suerte y ojalá veamos que CIUDADANOS recuperal la credibilidad que les izo perder no arrimar el HOMBRO cuando los demócratas y españoles lo estamos pidiendo.