Daniel Pérez: "El PAR me ha garantizado que no habrá vetos a iniciativas de Cs"

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha apuntado en un comunicado que el presidente del PAR, Arturo Aliaga, le ha asegurado que no habrá "vetos ni cordones sanitarios" hacia las iniciativas parlamentarias de la formación naranja.

Según Pérez Calvo, el PAR "ha desmentido" que el preacuerdo de gobierno alcanzado entre Podemos y PSOE -que cuenta con el visto bueno de CHA y el partido de Aliaga- impida al futuro Gobierno de Aragón negociar o pactar cuestiones relacionadas con el documento con los partidos que no apoyan la investidura (PP, Cs, y Vox) como aseguró este sábado el secretario general de Podemos, Nacho Escartín.

Según el portavoz de Ciudadanos, Aliaga le ha garantizado que su partido "no sólo no va a suscribir ese veto, sino que no tendrá inconveniente en apoyar aquellas iniciativas que considere positivas para Aragón, aunque estas procedan de la oposición”.

Pérez Calvo ha valorado el "indudable talante democrático del PAR" y ha señalado que, "aun estando en la oposición, no será difícil llegar a acuerdos con Arturo Aliaga y su partido para sacar adelante iniciativas parlamentarias que Cs empezará a promover en cuanto se forme el nuevo gobierno y la legislatura eche por fin a andar".

Entre ellas, ha citado propuestas del programa electoral que comparten con el PAR y ha anunciado que, de manera inmediata, Cs instará en el Parlamento autonómico "a ampliar hasta el 99 % la bonificación del Impuesto de Sucesiones".

Del mismo modo, la formación naranja promoverá iniciativas en defensa de la educación concertada y para la agilización de los trámites necesarios para que la conexión pirenaica entre Candanchú, Astún y Formigal "sea una realidad lo antes posible", según Pérez Calvo.