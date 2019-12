El déficit de Aragón se dispara a los 304 millones de euros

El déficit de Aragón se disparó en noviembre hasta los 304 millones de euros, sumando una nueva décima sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que lo sitúa en el 0,79%, muy lejos del teórico objetivo del 0,1% para este año. En octubre era de 267 millones, 37 menos, lo que suponía un 0,69%.

No es que el Gobierno de Aragón no tuviese claro el incumplimiento, incluso que este iba a ser superior al 0,7%, pero con los actuales niveles de pérdidas ni siquiera los 162,5 millones de las entregas a cuenta del Estado, finalmente desbloqueadas, lo compensarán. Y con los pagos de última hora de diciembre, ni siquiera garantizarían el equilibrio de las cuentas los 70 millones pendientes del IVA del 2017, no abonado, o los 80 millones que hubiese supuesto flexibilizar el objetivo de déficit al 0,3%. Una posibilidad bloqueada por el PP y Cs en el Senado, como no se cansa de recordar el consejero Carlos Pérez Anadón.

El conjunto de las comunidades autónomas está porcentualmente mejor que Aragón, con un 0,35% de déficit, lo que supone 4.428 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Pero el panorama no es alentador: solo cuatro comunidades tienen superávit, y ocho estarían en condiciones de cumplir el objetivo del 0,1%. De hecho, Aragón es la sexta en peores condiciones, porcentualmente hablando, por detrás de Castilla La Mancha (1,42%), Murcia (1,29%), Extremadura (1,24%), Comunidad Valenciana (1,17%) y Castilla y León, con un 0,88%. Los levantinos llevan gastados 1.345 millones más de lo que ingresa, casi un tercio del desequilibrio de todas las autonomías.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Las comunidades autónomas en general, y Aragón en particular, urgen la conformación de un Gobierno central para recibir transferencias pendientes, sino para abordar la reforma de la financiación autonómica, ya que con el actual modelo es complicado financiar los servicios que tienen que prestar por competencias transferidas. Sobre todos las despobladas, ya que el criterio de reparto prima los habitantes.