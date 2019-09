La derecha renuncia a gastar 17 millones en proyectos sociales e inversiones

El Gobierno de Zaragoza de PP y Cs ha logrado está mañana en la Comisión de Hacienda extraordinaria del ayuntamiento el único apoyo que necesitaban, el de Vox, para ejecutar "el mayor recorte de la historia" de la ciudad. Así lo han definido los partidos de izquierdas (PSOE, ZeC y Podemos-Equo) que han lamentado que se dejen inejecutables este año partidas para proyectos de inversión que tenían todo listo para salir a concurso y ahora deberán esperar al 2020. La prolongación de Tenor Fleta, la reforma de la avenida Cataluña o la urgente reparación de las viviendas sindicales se quedan ahora sin dinero o con una cantidad ínfima. Pero la responsable de las finanzas municipales, María Navarro, ha garantizado que estarán en las cuentas del año próximo, para aplacar las críticas a un recorte de 17 millones de euros en las cifras para este 2019.

Pasados los primeros cien días de mandato, lo que se escapa a los balances más optimistas del alcalde Jorge Azcón es que estos proyectos de inversión y convenios o gasto social tan relevantes cómo el que gestiona AREI, que ayer celebraba sus 20 años de vida, deberán esperar porque hay necesidades más urgentes que atender. Navarro ha echado mano de la auditoría y esos 103 millones de agujero por las infradotaciones y sentencias condenatorias que atender para justificar unas modificaciones de crédito por valor de 41 millones de euros que solo Vox parece entender. La conservadora, además, ha recordado a la izquierda que esto es así precisamente porque ellos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto y solo lo hicieron para blindar unas subvenciones que dejaron algunos servicios con dinero insuficiente para afrontar todo el año.

Pero los tres partidos de izquierdas en han insistido en la "mentira" con la que trata de "enmascarar el mayor recorte de la historia del ayuntamiento". El PSOE ha recriminado el "tijeretazo brutal" a esas inversiones y la falta de diálogo para buscar soluciones alternativas para que no sufran los barrios. Como una "chapuza" lo ha calificado ZeC, que ha tildado la decisión como que el Gobierno "ha declarado la guerra a la ciudad y sus gentes". Para Podemos-Equo se trata de "aumentar la nube tóxica" y "recortar" escudándose en la herencia recibida.

A todos ellos Navarro les ha respondido que no pueden recriminar nada cuando en el mandato anteriores dejaron "70 millones de inversión sin ejecutar en tres años". Por su parte, Vox ha asegurado que apoyaba esos recortes "por responsabilidad" y deseando que la modificación "sea la última", a la vez que reprochaba que no hayan tenido reparos en aumentar el gasto en la estructura de su Gobierno y en primar con ello a altos cargos de sus partidos para enchufarles en el consistorio sin justificar sus méritos. CS no ha intervenido en toda la sesión, pese que algunos de los proyectos recortados eran suyos de la pasada legislatura.