Desahuciadas por error dos personas mayores en El Gancho

Pepe y su compañero de vivienda, del que no se desveló el nombre, se llevaron el pasado jueves la peor sorpresa imaginable. En tan solo unas horas, pasaron de estar comprando en un supermercado a quedarse sin hogar, y todo por un error administrativo. Se trata del edificio número 76 de la calle Ramón Pignatelli de Zaragoza, en el barrio el Gancho, uno de los bloques más problemáticos, junto al que está ubicado justo enfrente (número 67) en temas de okupación en los últimos años, según señalaron desde Stop Desahucios.

«Ha sido una sorpresa para todos. Se me presentó el juzgado el jueves y me desalojó de la vivienda. Había una orden judicial para desalojar según ellos, pero yo no he recibido nunca notificación alguna», indicó ayer Pepe, mientras sacaba los últimos enseres de su ya antiguo domicilio. La portavoz de Stop Desahucios, Conchi Cano, explicó que se enteraron a través de una llamada, porque habían visto en esta vía zaragozana a unos abuelos «en una situación bastante mala». Se pusieron en contacto con los afectados y les indicaron que alguien les había dicho que el día 3 se tenían que ir.

Desde la asociación, contactaron con los juzgados de Zaragoza pero allí no encontraron ningún procedimiento judicial contra estas personas. No obstante, Conchi Cano halló «un papel que les decía --era una compañía que había comprado el edificio del bajo C-- que se pusieran en contacto con ellos para remuneralizarlo», explicó la portavoz. Los inquilinos no realizaron esos pagos, así que desde Stop Desahucios se pusieron en contacto con la propietaria para trata de alcanzar un acuerdo en la forma de pago, porque, según manifestaron, eran gente «que había pagado durante muchos años» y llevaban ya entre 18 y 20 años en la vivienda.

Pero el jueves llegaron los problemas, cuando Pepe y su compañero volvieron de comprar y se encontraron una casa descerrajada y con un tapiamiento en marcha, con todos sus enseres y mascotas dentro. Uno de los felinos falleció. Después de encontrarse esa situación, Cano vuelve a acudir a la empresa propietaria para pedir explicaciones y la respuesta que obtuvo era que no les constaba ningún procedimiento judicial a ese nombre.

Error administrativo

«Después de hacer un montón de gestiones resulta que se habían confundido. Como los inmuebles se venden en paquetes, que se compran a los bancos y a este tipo de compañías, el grupo titular a la hora de poner el excel, en vez de poner bajo B, pusieron bajo C, y esa no les correspondía, sino que era de otra empresa». Así argumentó la portavoz de Stop Desahucios el fallo administrativo que había condenado a esta pareja de ancianos a la falta de vivienda.

Por otro lado, según enfatizaron desde la asociación, el procurador de la empresa propietaria del piso en el que habitaba Pepe dijo que no se paraba el desahucio, «que seguía adelante», a pesar de que se había cometido un error. Para más inri, como al volver a casa ya estaba descerrajada, «la comisión judicial ya no podía para la vulnerabilidad, porque ya se había entregado la propiedad», expresó Cano. Asimismo, la portavoz se puso en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y no les han dicho «nada».

«Que me toque la lotería»

A eso se encomienda Pepe, a que un milagro se le aparezca «para poder pagarme un hotel» o, por otro lado, irse a «dormir debajo de un puente». Desde luego, la titularidad de la vivienda ha acabado con sus ilusiones: «En tres años ha cambiado tres veces de propietario, y yo indagando a ver quién era, haciendo averiguaciones en los juzgados a ver si había algún procedimiento contra mí. Pero me decían que estuviera tranquilo».

«Nunca se nos avisó. El procurador venía amenazándonos con que nos fuéramos, pero es que aún no sabemos quién es el propietario», apostilló Pepe, instantes después de sacar todas sus pertenencias del edificio.