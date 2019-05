Los desalojados de Pui Pinos exigen soluciones

normal, este alcalde es un autentico impresentable. Lo conozco de forma personal y no puedo mas que calificarlo de prepotente. No juzgo a su partido, pero con individuos como este mal representados quedan. No los recibe porque no sabe que decir, en fin, este fin de semana ya se vera que resultados saca, o mas bien, que resultados merece, el fitipaldi este.