Desaparece un zaragozano en el Pirineo

La Guardia Civil y Policía Nacional busca a Raúl Llorente, un zaragozano de 64 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado día 8, domingo. Se encontraba pasando unos días en el Pirineo cuando sus familiares perdieron contacto con él.

Elena Llorente, hermana de este hombre, explica que Raúl se puso en contacto con otra de sus hermanas que estaba disfrutando del fin de semana en una casa rural en Tierrantona, municipio de La Fueva, en el Sobrarbe oscense. "La llamó y le dijo que estaba por la zona y se iba a acercar a verla, así que allí le esperaron pero nunca llegó", explica esta mujer, quien reconoce que en un primer momento no le dieron importancia porque "al gustarle tanto la montaña, pensamos que estaba en alguna excursión o de caza y que no le había dado tiempo a ir".

Pasó un día y la hermana de Raúl Llorente decidió llamarlo para decirle que tenían que abandonar la casa rural, pero su teléfono móvil daba apagado o fuera cobertura. Una situación que se ha prolongado hasta hoy. Es por ello, que los hermanos de Raúl decidieron poner una denuncia por desaparición.

La familia no puede aportar datos sobre cómo iba vestido en el momento de la desaparición, pero sí señala el coche que conduce Raúl, un Land Rover Freelander de color tostado y con matrícula 5503BJN. No padece enfermedades, por lo que no consume ningún tipo de medicación.

"Espero que le encuentren pronto, que todo haya sido un despiste para abrazarlo y a la vez cantarle las cuarenta por tenernos en vilo tanto tiempo", señala Elena.