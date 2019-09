Desarticuladas diez bandas y 85 detenidos por desvalijar viviendas

Zaragoza ha dejado de ser una plaza fácil para las bandas itinerantes especializadas en desvalijar viviendas. Después de varias olas que llevaron a intensificar los controles policiales y de la colaboración ciudadana, el Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha conseguido que el número de hechos delictivos descienda un 1%, mientras que las detenciones suben un 90%.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, hasta este mes de septiembre se han detenido a 85 personas y diez bandas han sido desarticuladas.

Este tipo de robos se ha renovado de forma constante. En los años 2002 y 2003 los responsables de dichos delitos solían ser bandas latinoamericanas. Estos individuos en un solo mes llegaron a desvalijar una treintena de hogares mediante dos procedimientos: escalar por una fachada para acceder a través de una ventana o forzando puertas con palancas. Fue a partir del 2008 cuando comenzaron a llegar organizaciones de países del Este.

ITINERANCIA / Los clanes serbocroatas están compuestos en su mayor parte por mujeres jóvenes de buena apariencia que aprovechan el horario comercial y escolar para cometer los robos. Los georgianos, por su parte, actúan en pequeños grupos de tres o cuatro individuos y se dedican a marcar las puertas con pequeños plásticos a modo de señuelos para seleccionar las viviendas que se encuentran vacías y regresar al día siguiente a robar.

No obstante, están dejando de emplear ese tipo de pestañas de plástico porque muchos componentes de estas organizaciones criminales han sido arrestados, gracias a que muchos ciudadanos conocen esta técnica y han llamado a la Policía Nacional. El pasado verano, en la ciudad de Huesca, los agentes pudieron detener a un ciudadano de origen georgiano que había empleado pegamento con el que había realizado un hilo, casi invisible, para unir la puerta al marco y así saber si hay alguien o no en el interior. En caso de que no hubiera gente, había vía libre para entrar. Una técnica que todo apunta a que no era original de este hombre, ya que, ayer, los Mossos d’Escuadra desarticulaban una banda que empleaba esta singular forma de señalar las viviendas.

La colaboración ciudadana ha sido fundamental para el descenso y debe seguir siendo. Una característica común entre estos ladrones de origen georgiano es que suelen quedarse en los rellanos fumando a la espera de que salga algún vecino. Ante cualquier colilla o, por ejemplo, que aparezca una botella de bebida que no es habitual es necesario extremar la vigilancia y si es necesario llamar al 091.

A ello se añaden charlas ofrecidas por la Policía Nacional a los administradores de fincas que permitieron poner en marcha una campaña para alertar a los porteros y compañías de limpieza de la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Un simple gesto como el de no dejar enrollado el felpudo junto a la puerta indica que en el interior de la casa hay gente.