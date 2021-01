Desembolsados los 580 camiones que estaban retenidos en Teruel por la nieve

Los 580 camiones que desde la tarde de este jueves quedaron retenidos en varios puntos de la A-23 y en la N-234 por culpa de la nieve han podido continuar su ruta a lo largo de la mañana de este viernes, después de las tareas de limpieza que desde primera hora de la mañana se han desempeñado.

Según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, a las 6 horas de la mañana había unos 460 camiones que continuaban aislados en seis zonas de la autovía y de la N-234, mientras que a las 8 horas la cifra rondaba los 270.

A las 10 horas ya no quedaba ningún camión embolsado en la provincia, tal y como han confirmado las mismas fuentes, aunque la nieve continúa cayendo y se prevé que esta situación se prolongue, por lo que la limpieza no se va a detener y se recomienda no viajar a no ser que sea estrictamente necesario.

La A-23 presenta condiciones difíciles de circulación en ambos sentidos, aunque desdela Delegación han asegurado que los desplazamientos que se han registrado desde este jueves por la tarde son en su mayoría de carácter profesional, como camiones.