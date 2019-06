Detenida por morder a su pareja mientras la estaba golpeando

La Guardia Civil ha detenido a una mujer y su esposo por agredirse mutuamente. Ella le mordió, mientras estaba siendo golpeada en el salón de su vivienda, situada en la calle Miguel de Unamuno de la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego.

Ocurrió a las 16.15 horas. El hombre, identificado como R. G. C. entró a la vivienda en la que estaba su mujer M. C. F. Él estaba enfadado por un problema originado con las nóminas y decidió, según el relato de hechos escrito por la Fiscalía Provincial de Zaragoza, empujarla y tirarla al sofá. Allí, presuntamente, golpeó a su esposa en la cabeza, a la vez que le agarraba fuertemente de las manos. Ante ello, la mujer le dio un mordisco en el brazo, siendo testigo de los hechos la hija de ambos, de 14 años. La menor declaró ante los investigadores que su madre actuó de esta forma para tratar de protegerse.

LESIONES / Como consecuencia de ello, M. C. F. sufrió lesiones en las manos, muñecas y en el brazo. Él, según el informe de los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), presentó una herida de dos centímetros compatible con la mordedura.

Ambos llamaron a la Guardia Civil, que procedió a la detención de la pareja. No obstante, la mujer, tras tomarle declaración, fue puesta en libertad. El hombre pasó la noche en los calabozos. Ahora los dos están a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza para un juicio rápido. El ministerio público ha calificado los hechos protagonizados por R. G. C. de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, mientras que en lo que respecta a a ella, M. C. F., defendida por el abogado Luis Ángel Marcén, considera que fue violencia doméstica.

Los dos se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien afrontan penas muy diferentes. La Fiscalía solicita una condena de un año de prisión para R. G. C. y una pena de nueve meses de privación de libertad para ella. Asimismo, pide una prohibición de comunicación y aproximación para ambos a menos de 200 metros durante dos años.

La pareja está actualmente en libertad provisional a la espera del juicio. No obstante, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza ha decidido activar el dispositivo de protección con respecto a la mujer, así como darle a ella la custodia de la hija de 14 años. Ello implica, además, la salida inmediata de M. C. F. del domicilio conyugal. Ha establecido también un régimen de visitas a favor del padre en los fines de semana alternos, así como una tarde entre semana. Las recogidas deben realizarse en un punto de encuentro familiar de Zaragoza. Asimismo, como contribución a los alimentos, el padre deberá entregar a la madre 300 euros mensuales en concepto de pensión. Todo ello ya ha sido notificado a la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno de Aragón.