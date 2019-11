Detenido el conductor de un bus escolar por abusar de una menor

La Guardia Civil ha arrestado al conductor de un autobús escolar por, supuestamente, abusar sexualmente de una joven de 14 años usuaria de este servicio de transporte con el que va todos los días a su escuela rural de la provincia de Zaragoza.

La detención de este hombre, P. J. G. N., de 33 años, se ha producido después de que el padre de la menor acudiera al puesto del benemérito instituto en Alagón para interponer una denuncia. El progenitor explicó a los agentes que el sospechoso «ha tocado en varias ocasiones» el pecho de su hija «y luego le dice que es sin querer». Asimismo, señaló que el conductor del autobús «le ha repetido en varias ocasiones que es muy guapa y que aparenta más años de los que tiene, así como que tiene buen culo y buenas tetas».

Unos hechos que la chica de 14 años contó previamente a su padre y a su abuelo, quienes, antes de acudir a la Guardia Civil, pusieron los hechos en conocimiento de la empresa de autobuses. El encargado, según el denunciante, les pidió que estuvieran tranquilos y que iban a cambiar al chófer de ruta. «Durante una semana se cambió al conductor, pero luego volvió a hacer ese mismo servicio», aseveró este hombre a los investigadores, a quienes les afirmó que el dueño de la empresa de autobuses le pidió que interpusiera dicha denuncia para poder tomar algún tipo de decisión. Por otro lado, el padre de esta muchacha lamentó que el pasado 21 de octubre, estando su hija en la parada, como todas las mañanas, apareció el bus con otro conductor, el cual le pidió, después de subir al vehículo, que bajara, que él no la iba a llevar, sin dar más explicaciones al respecto. Un hecho que provocó «temor» en la familia de la joven.

CONVERSACIONES / Junto a los tocamientos, el denunciante aportó pantallazos del móvil de su hija para demostrar que P. J. G. N. la buscó y agregó a la red social Instagram. A través de ella, este joven de 33 años le dijo cosas como: «Hombre, yo cuando te miro digo qué guapa, madre mía», «a alcohol no puedo invitarte, sí a algo en el centro alguna vez, o sino pues voy a donde me digas jajaja», «es que estás buena, yo no respondo de mis actos cuando te veo por ahí ¿eh?, no hombre que es broma», «perdona que te diga también buen culo, jajajaja» u «oye y déjame ayudarte a bajar del bus».