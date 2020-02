Detenido tras disparar al aire con una pistola dentro de un bar de Delicias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues a mí no me parece bien que se ponga la nacionalidad en ningún caso. Lo importante es el delito y el delincuente, no el pasaporte que tenga. Pero como cada vez que se comete un delito vienen los que piensan que jamás ha habido delincuencia antes de la inmigración, que las cárceles por lo visto estaban vacías, que ni se violaba ni se robaba ni se mataba ni se traficaba con drogas... Por otro lado, vaya pajaro, con dos pistolas a las 8 de la mañana. En fin...