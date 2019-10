Detenido tras huir con el coche de su suegra con 8 kilos de maría dentro

Saltarse una señal de Stop delante de una patrulla de la Guardia Civil no es buena idea y menos si en el interior del vehículo hay ocho kilos de marihuana. Es lo que le ocurrió a un vecino de Lalueza, en Huesca, que acabó siendo detenido por tráfico de drogas, no sin antes protagonizar una persecución en la que los agentes estuvieron a punto de sufrir un accidente.

Eran las 02.20 horas cuando unos miembros del instituto armado que realizaban labores de seguridad ciudadana observaron, en el cruce del camino agrario CHE-1409 con la avenida Los Monegros de Lalueza, que un Opel Vectra no respetaba la señalética. Ante ello, los agentes realizaron un cambio de sentido para dar el alto al vehículo por la infracción cometida, si bien el conductor pisó el acelerador, emprendiendo la huida. Le siguieron por una vía limitada a 70 kilómetros por hora, si bien el turismo que perseguían circulaba a 160-170 por una calzada de asfalto irregular y sin arcén. En varios momentos el conductor invadió los carriles contrarios.

En un momento dado, el turismo al que seguía la Guardia Civil frenó de forma brusca, llegando a derrapar en el asfalto durante unos 30 metros. Los agentes tuvieron que realizar una brusca maniobra evasiva para evitar chocar contra el turismo, después de que realizara una maniobra en una curva de escasa visibilidad.

El sospechoso aprovechó ese momento para abandonar el coche y salir corriendo hacia un campo de maíz, consiguiendo ocultarse entre la cosecha. Señalan los agentes en el atestado al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, que debido a la gran extensión de la zona y la «escasa o nula visibilidad que se puede tener en el interior de este tipo de cultivo y en dichas horas nocturnas», decidieron no continuar a pie siguiendo al conductor y a un acompañante suyo.

Inmediatamente, los agentes de la Guardia Civil del puesto de Lanaja dieron aviso a los compañeros para saber la propiedad del turismo. En él había ocho kilos de marihuana, valorados en 12.752 euros, así como una tijera de podar manchada de lo que parecía ser cannabis.

El benemérito instituto pudo determinar que el coche iba a nombre de una mujer vecina de Sariñena, que es la suegra de M. R. pero que siempre lo conduce, R. F. C., de 25 años y de origen rumano. Este joven explicó que no era él, sino unos amigos suyos I. C. y M. R. los que aquella noche conducían el turismo.

De hecho, explicó que todo se lo contó M. R., quien fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca tras declarar, asistido por su abogado defensor, Alejandro Giménez Planas. Este joven aseguró que el coche lo conducía su amigo I. C. y que esta persona está ahora en Francia, por lo que no pudo ser detenido por la Guardia Civil.