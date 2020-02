Detenido un joven en Zaragoza por amenazas yihadistas

La Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía detuvo el martes de madrugada a un joven de 22 años y de origen español por, supuestamente, emplear las redes sociales para adoctrinar y amenazar a la población cristiana con mensajes a favor de la Yihad. Tiene antecedentes policiales similares, aunque de la Guardia Civil.



La operación desplegada por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz fue muy discreta. De hecho la hora elegida fue las 05.00 de la madrugada, momento en el que accedieron los agentes a la vivienda en la que reside el detenido, identificado como D. P. L., en la calle Padre Manjón, en el barrio Delicias de Zaragoza. Los agentes intervinieron sus ordenadores y demás material informático que será analizado por los investigadores.

Por la tarde, tras declarar en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, los agentes decidieron ponerle en libertad, si bien en los próximos días va a ser citado a declarar en calidad de imputado ante Pedraz, tal y como le advirtieron al joven de 22 años y a su abogado defensor, José María Ayala.

Previamente, este letrado solicitó una valoración de los forenses puesto que tiene reconocido un 50% de discapacidad. Una circunstancia que para la especialista del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) no le exime en su imputabilidad, puesto que es capaz de valorar sus acciones.

Redes sociales

Los mensajes investigados hasta el momento por los especialistas en Información de la Policía Nacional habrían sido difundidos en las redes sociales, especialmente, a través de Facebook. El sospechoso aseguró ante los agentes, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, que dejó de difundir propaganda yihadista en septiembre del 2019.

El sigilo profesional de los policías hizo que ayer los vecinos del edificio en el que vive el sospechoso reconocieran que no se habían enterado de nada. «No han tirado ni la puerta abajo», señaló uno de los residentes, mientras que otro comentaba que «habrán aprovechado cuando su padre se iba de casa». Todos reconocían sentirse extrañados, a la vez que incómodos con la detención.

Último arresto

El último arresto de estas características en la capital aragonesa tuvo lugar a principios del año pasado. Un joven de 25 años y natural de Marruecos fue arrestado por la Guardia Civil por supuestamente difundir propaganda vinculada al autodenominado Estado Islámico (IS) a través de internet.

La Guardia Civil seguía sus pasos desde el 2014 cuando observaron, gracias a la monitorización de sus ordenadores y teléfonos móviles, su «respaldo explícito» al autodenominado Estado Islámico (IS) y a su líder Abu Bakr al Baghdadi. En su perfil público de Facebook había subido fotografías de partidarios del IS enarbolando banderas del mismo frente a policías alemanes, soldados del IS en lucha o una fotografía con un burro teñido con la bandera francesa con motivo de los atentados de París en el 2015.

En el 2016 el Daesh o Estado Islámico (EI) hizo público un mapa en el que aparecen en negro –color de su bandera– los territorios que planean unificar en el futuro en su califato y en el que se incluía Portugal y España. Entre los edificios que consideran «invadidos por los infieles» destacaba el palacio de La Aljafería de Zaragoza. La Benemérita pudo determinar que el autor de la fotografía era este joven, M. B.