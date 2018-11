Detenido otro menor por el crimen de la calle Princesa

El juez puso ayer en libertad a un menor de edad, de 16 años, que fue detenido por la Policía Nacional como supuesto colaborador necesario en la muerte del joven argelino Sami Hamidi de una puñalada en el muslo derecho, en la madrugada del pasado domingo en la calle Princesa de Zaragoza.

El sospechoso, que fue atendido por el letrado Luis Ángel Marcén, se hallaba presente al parecer el día de los hechos, junto al también menor que fue arrestado como presunto autor del asesinato y que es conocido como Kiko. Este ha sido recluido durante un periodo de seis meses.

Sin embargo, según su testimonio, no vio nada. A preguntas de la Policía, respondió que no era cierto que él apartara a otras personas para que el presunto autor del crimen pudiera agredir a Sami. De hecho, aseguró que no vio que este sacara un cuchillo machete que todavía sigue siendo buscado por las fuerzas de seguridad como arma del crimen. En este sentido, el supuesto cooperador mantuvo que cuando ocurrió la agresión había en ese punto concreto unas 30 personas.

El interrogado sí reconoció que conoce a Kiko hace mucho tiempo, si bien no existe mucha relación entre ellos, lo que no excluye que salgan de vez en cuando juntos.

RENCILLAS / Asimismo, manifestó que no sabía que hubiera una rencilla entre Sami y su agresor, en el sentido de que este, el pasado verano, recibió un golpe con un cinturón en las piernas cuando hablaba con la novia del fallecido y que fue propinado por la víctima.

Asimismo, el nuevo detenido sostuvo que es imposible que alguien dijera que él estaba ayudando a Kiko apartando a otra gente con el fin de que llegara mejor hasta donde estaba Sami, dado que, según su declaración, se hallaba a unos siete metros, en la acera de enfrente.

El supuesto autor del crimen, de 17 años, fue detenido en Huesca días después del suceso, tratando de ocultarse con la colaboración de amigos, una pista que los investigadores también siguen para determinar quién pudo darle apoyo cuando huía.

El crimen de la calle Princesa ha causado un honda preocupación entre los vecinos de la zona, que han denunciado en múltiples ocasiones que, en particular los fines de semana, se producen todo tipo de altercados violentos entre los jóvenes y menores que frecuentan ese entorno de la capital aragonesa.